Белый дом обвинил экс-директора ФБР в нарушении закона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в среду повторила свое заявление о том, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный по решению Дональда Трампа, «мог нарушить закон».

Отвечая на вопросы журналистов во время ежедневного брифинга, она пояснила, что все записи, которые сделал Коми после встреч с президентом, были «созданы на принадлежащем ФБР компьютере» и поэтому содержание этих записей должно было быть засекречено в соотвествии с Актом о конфиденциальности, внутренними инструкциями ведомства и всеми соглашениями, которые подписывают поступающие на работу в ФБР.

Вместо этого, как напомнила Сандерс, Джеймс Коми «допустил утечку» сожержания этих записей в СМИ, а также поделился этой информацией с законодателями во время слушаний в Конгрессе США.

«Я думаю, что тут все предельно ясно, и речь идет о нарушении (закона)», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Сара Сандерс пояснила, что проверять обвинения, выдвинутые против того или иного чиновника может только Министерство юстиции, но тем не менее еще раз подчеркнула, что у главы государства были веские основания для того, чтобы уволить Джеймса Коми с должности директора ФБР.

«Решение президента было на 100 процентов правильным, о чем мы говорили снова и снова уже множество раз, – сказала она. – Более того, чем больше мы узнаем, тем больше и больше в этом убеждаемся».