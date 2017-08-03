Новые санкции США: проявление «русофобской истерии» или «заслуга» Путина?

МОСКВА – В российских политических верхах, похоже, еще не выработали единую линию по поводу подписанного накануне президентом США Дональдом Трампом санкционного закона в отношении России, Северной Кореи и Ирана. Во всяком случае, в последовавших вскоре после этого заявлениях официальных лиц и структур наблюдался заметный разнобой.

Так, премьер-министр Дмитрий Медведев написал в Фейсбуке, что закон означает конец надеждам на улучшение двусторонних отношений, и что «России объявлена полноценная торговая война». По словам Медведева, санкции будут «сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо», и стране надо приспосабливаться к жизни в новых реалиях.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее утверждал, что подписанный Трампом документ де-факто ничего не меняет и поэтому не требует ответных мер, поскольку они уже были приняты, имея в виду сокращение американской дипмиссии в Москве до 455 человек к 1 сентября, а также запрет на пользование складскими помещениями и дачей в Серебряном Бору.

В свою очередь, МИД РФ в среду заявил, что новые санкции не заставят Россию изменить политику, и Кремль оставляет за собой право на контрмеры. Свое послание в дипведомстве адресовали «американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику».

В МИДе также подчеркнули, что Москва остается по-прежнему открытой к сотрудничеству с США в сфере международной безопасности.

Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, в интервью Русской службе «Голоса Америки» назвал одобренный Трампом закон несомненным «триумфом» лично Владимира Путина и его политики, которая на протяжении долгого времени реализовывалась как внутри страны, а особенно за ее пределами.

«Путин уже давно хамил международному сообществу, плевал на договоры и конвенции, вторгался с вооруженной агрессией на территорию других стран, продолжает участвовать в геноциде сирийского народа, – добавил он. – Это все довольно долго компенсировалось определенной слабостью мировой политической элиты. Но в конечном итоге в США терпение лопнуло, и дело дошло до этих санкций».

Безусловно, здесь есть и внутриамериканская составляющая, нашедшая выражение в консолидации всего Конгресса, заметил Игорь Яковенко. Но, по его мнению, и тут роль Владимира Путина трудно переоценить.

«Путин фактически создал однопартийную систему в США, потому что перед лицом российской угрозы объединились республиканцы и демократы, – настаивает политолог. – Конечно, здесь есть и такой компонент как антитрамповские настроения в Конгрессе. Вне всякого сомнения, это большой успех американской демократии, государственных институтов США, которые в этой стране значительно важнее, чем личность. Но все-таки главная заслуга здесь принадлежит, конечно, Владимиру Путину».

По оценке главы фонда «Общественная экспертиза», Россия получила санкции, которые сыграют ключевую роль в дальнейшей ее судьбе и судьбе самого президента страны.

«Это катастрофа внешней политики Кремля. Россия оказалась в числе стран-изгоев – Ирана и Северной Кореи. Россия на долгие годы лишилась инвестиций. Европа в итоге тоже примкнет к этим санкциям и не будет разрывать экономические отношения с США ради России. Поэтому в перспективе это сулит стране серьезное понижение в плане технологий, экономики, социального уровня и гарантий по отношению к гражданам», – обобщил Игорь Яковенко.

Профессор Высшей школы экономики, американист Александр Домрин считает, что Трамп подписал документ, содержанием которого он недоволен, во многом от безысходности.

«Все-таки, чтобы преодолеть возможное вето президента, собрать две трети голосов было бы очень просто и в Палате представителей, и в Сенате, – пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – Но в то же время Трамп сделал не относящиеся ни к России, ни к Северной Корее, ни к Ирану замечания относительно того, что в некоторой степени этот санкционный закон выглядит узурпацией полномочий президента. То есть это вопрос сугубо конституционного права США».

При этом профессор допустил, что, если Трамп продолжит настаивать на том, что закон нарушает конституцию США, дело вполне может дойти и до Верховного Суда. Кроме того, на его взгляд, если Россия, как и КНДР с Ираном, предпримет «зеркальный ответ» на санкционные меры, это в значительной степени осложнит проведение политического курса Белого дома.

«Как заявил Песков, Россия пока не намерена принимать какие-то ответные меры, – продолжил он. – Но мне кажется, что он несколько поторопился. Вначале нужно все как следует осмыслить и с холодной головой просчитать, как можно ответить со стороны России на санкционный закон».

А ответить, по убеждению Александра Домрина, есть чем: «Здесь на самом деле много возможностей. Это касается и нашего сотрудничества в космосе – очень болезненная тема для США. И возможных ограничений деятельности американских компаний на территории нашей страны. Например, “Макдональдса”. Еще есть американские юридические фирмы, которые пришли еще в конце 1980-х в советскую экономику и которые зарабатывают десятки миллионов долларов на российских клиентах. Еще более чувствительно, полагаю, ограничение деятельности аудиторских американских компаний».