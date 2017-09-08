Саакашвили намерен в воскресенье вернуться в Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается менять свои планы и намерен 10-го сентября вернуться в Украину. В частности, он собирается въехать в Украину вместе с членами Европарламента, а также журналистами и своими сторонниками из Польши через пропускной пункт «Краковец» во Львовской области.

«Я имею несколько легальных путей, чтобы пересечь границу», - заявил Саакашвили 8-го сентября на пресс-конференции в Варшаве, при этом он не предоставил деталей, заявив, не желает «раскрывать все карты» чтобы, как он сказал, украинские власти «немного поволновались».

В то же время, бывший губернатор Одессы заявил, что в настоящее время, путешествуя «по всему миру», он использует украинский паспорт.

«И нигде у меня не возникало проблем», - отметил экс-губернатор Одессы.

Как утверждает Саакашвили, после того как он аннонсировал свой приезд, украинские власти предприняли «беспрецедентные» меры для укрепления границы на данном КПП.

«Это показывает только одно, что они меня очень боятся... Боятся потому, что я пользуюсь поддержкой в Украине; Боятся потому, что в самой крупной стране Европы у меня есть самый растущий рейтинг и поэтому со мной поступили так несправедливо», - считает Саакашвили.

Примечательно, что 8-го сентября государственная пограничная служба Украины заявила, что в воскресенье доступ журналистов к пункту пропуска «Краковец» будет ограничен во избежание «дополнительных рисков возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций».

«Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации», – заявляют в ведомстве.

Напомним, что 26-го июля указом президента Украины Петра Порошенко находящийся в оппозиции к украинским властям Саакашвили был лишен украинского гражданства, в которое он вступил двумя годами ранее по указу того же президента Порошенко. Украинские власти обосновывают свое решение тем, что Саакашвили якобы указал в анкете для получения гражданства «ложные данные». Сам Саакашвили это отрицает и считает решение украинских властей политически мотивированным.

Запрос об экстрадиции

Ранее 1-го сентября Тбилиси направил в Киев очередной, уже третий запрос касательно экстрадиции Саакашвили в Грузию. Хотя, как разъяснила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, этому предшевствовал официальный вопрос от украинских властей.

«Украинская сторона поинтересовалась несколько дней назад остаются ли в силе документация и запрос об экстрадиции (Саакашвили), на что получила ответ от прокуратуры, что да, все остается в силе и еще раз, чтобы подстраховаться, в Киев была переслана та же и документация, что была отослана туда ранее», - заявила 7-го сентября Цулукиани.

Согласно грузинскому министру, ей неизвестно о планах украинской стороны в данной связи, хотя, по словам Цулукиани, в Киеве идет процесс «обновления» документации, а также начаты определенные правовые процессы в отношение грузинского экс-президента, который ныне является лидером украинской оппозиционной партии «Движение Новых Сил».

Примечательно, что 5-го сентября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины и Генеральная прокуратура Украины получили запрос из Главной прокуратуры Грузии «о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили».

Саакашвили заявляет, что «готов ко всем сценариям», которые могут развернуться 10-го сентября т.е. его могут впустить или не впустить в Украину, или же экстрадировать в Грузию.

«Я готов до конца защищать свои позиции. А вот готовы ли они? Пусть хорошо подготовятся и ждут меня», - заявил Саакашвили, который утверждает, что «преследуя» его, украинские и грузинские власти действуют сообща.

Напомним, что при получении украинского паспорта, согласно грузинскому закону, грузинское гражданство Саакашвили было аннулировано, так что в настоящее время он является лицом без гражданства. Напомним, что в Грузии, в которую Саакашвили не возвращался с 2013-го года, он объявлен в розыск за превышение полномочий и растрату средств. Саакашвили отрицает и эти обвинения заявляя об их политической подоплеке.

В чем обвиняется Саакашвили?

Согласно заявлению прокуратуры Грузии, уголовное дело против экс-президента Грузии возбуждено по четырем делам: статье 332 УКГ - злономеренное использование власти в деле об убийстве 27-летнего Сандро Гиргвлиани в 2006-ом году, по статьям 333 и 33 УКГ, которые подразумевает превышение служебных полномочий, а также превышение служебных полномочий путем насилия в делах о разгоне демонстрантов 7-го ноября 2007 года и вторжения в телекомпанию «Имеди».

Также в деле по нападению и избиению депутата-оппозиционера Валерия Гелашвили; и по статье 182 УКГ, которая касается необоснованных растрат из государственного бюджета для Специальной службы государственной охраны.

Оценки в Тбилиси

Представители грузинской партии Саакашвили «Единое Национальное Движение» (ЕНД), а также его бывшие соратники из оппозиционной «Европейской Грузии» заявляют о том, что Саакашвили преследуют по политическим мотивам как в Украине, так и в Грузии.

Оппозиция указывает на то, что грузинская сторона уже в третий раз посылает запрос об экстрадиции Саакашвили в Грузию, при этом в случае первых двух запросов, когда Саакашвили был в хороших отношениях с украинским президентом, Киев отвечал Тбилиси отказом, обосновывая это тем, что экс-президента в Грузии могут преследовать по политическим мотивам.

Одновременно грузинский омбудсмен Уча Нануашвили отметил «странное совпадение» в связи с запросами об экстрадиции Саакашвили, в частности, как заявил Нануашвили, согласно его наблюдению, грузинская сторона поднимает данную тему исключительно перед выборами в стране. В то же время власти это отрицают.

«В политическом плане Михаил Саакашвили - это прошлое. Он нас научил то, как не надо править страной и что те ошибки... которые были допущены, не должны повториться. Все другие вопросы касаются правоохранителей», - считает депутат от правящей партии, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

Сторонники и конкуренты

Как утверждает Саакашвили, на границе у КПП «Краковец» его будут встречать украинские сторонники. Одновременно глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже подтвердила, что 10 сентября поедет в Польшу, чтобы его поддержать.

«Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в украинский суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать, несмотря на то, что мы политические конкуренты, для того чтобы показать, что политическая конкуренция не может использовать все грязные методы политических репрессий, которые сделал действующий президент в отношении бывшего президента Грузии», - заявила Тимошенко украинским СМИ.

В свою очередь Саакашвили отметил, что несмотря на поддержку Тимошенко, они не планируют создания совместной политической силы.

«Когда речь идет о защите прав украинцев, то сейчас нужно проявить солидарность», - заявил 8-го сентября Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве.