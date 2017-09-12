Юрист: Саакашвили имел полное право вернуться в Украину

Госпогранслужба Украины заявила, что Михаил Саакашвили незаконно пересек границу в пункте пропуска «Шегини». Украинские пограничники пришли утром в гостиницу во Львове, чтобы вручить бывшему главе Одесской областной администрации протокол об административном нарушении. Сначала Михаил Саакашвили отказывался его подписывать, но потом сделал это, внеся возражения. Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил, что протокол является незаконным.

Юрист Дмитрий Вовк говорит, что дело не дойдет до суда.

«Как я понимаю, Саакашвили передвигался с паспортом, который у него не был изъят. И та ситуация, в которой проходило лишение его гражданства не стимулировала европейские государства поднимать вопрос о том, действителен ли его паспорт», - сказал он.

В интервью «Голосу Америки» адвокат, председатель общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила, что​ «прекращение гражданства лица на основании Указа президента Украины и фактическое приобретение таким лицом статуса лица без гражданства никоим образом не препятствует лицу въезд на территорию Украины, если отсутствует процессуальный запрет, предусмотренный законодательством, в частности от Миграционной службы, Службы безопасности Украины».

Татьяна Козаченко добавляет, что никаких препятствий для пересечения украинской границы, кроме созданных искусственных со стороны властных структур, не было. Саакашвили имел полное право вернуться в Украину. Юристы также отмечают, что неотъемлемым правом человека является право лично обжаловать решение о прекращении гражданства или заявить о предоставлении статуса беженца. Обеспечение возможности реализовать это право – прямая обязанность государства.

Дмитрий Вовк считает, что действия Украины ставят лицо, в частности Михаила Саакашвили, в затруднительное положение.

«Если речь идет о рассмотрении вопроса в европейских судах, то политический аспект не будет иметь значения. Будет приниматься во внимание, что человек намеревался пересечь границу, что ему постоянное создавали препятствия, и одновременно требуют от этого человека следовать каждой букве закона… Есть вопросы, насколько это требования обоснованы. Анализ также должен в себя включать факт принятия в гражданство и факт его лишения», - отмечает юрист.

А вот как оценивает деятельность Саакашвили и нынешнюю ситуацию бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

«Я никогда не был сторонником той роли, которую Саакашвили в Украине. Мне было неясно, насколько его деятельность касается Украины, и насколько это было связано с его желанием вернуться в Грузию. С другой стороны, я не уверен в том, как эта ситуация была разрешена вообще», - заявил бывший посол.

Адвокат Михаила Саакашвили на пресс-конференции заявил, что обжалует лишение гражданства в Высшем административном суде Украины.