Интервью Михаила Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» заявил, что основанием для лишения его гражданства Украины стали поддельные документы, которые он никогда не подписывал.

Саакашвили сказал, что у него нет сомнений в том, что Россия имеет отношение к лишению его украинского гражданства.

«Когда Грызлов (Борис Грызлов полномочный представитель РФ в Контактной группе по Украине) был в "Минской группе" поставил перед (президентом Украины) Порошенко, - это было в начале прошлого года, - поставил вопрос о том, что надо убрать Саакашвили с украинского политического поля - это раз, и по времени, моя травля со стороны Порошенко началась приблизительно в то же самое время, сразу после поездки Грызлова. Второе, он поехал договариваться с Иванишвили (бизнесмен - Бедзина Иванишвили), а Иванишвили - крупнейший частный акционер «Газпрома», этот российский заказ стал меня преследовать. Поэтому у меня нет никакого сомнения, что фактор России тут присутствует, а как бы иначе?», сказал Саакашвили.

В Кремле заявили, что не интересуются темой лишения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины.