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Интервью Михаила Саакашвили

Интервью Михаила Саакашвили
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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» прокомментировал решение украинских властей лишить его гражданства Украины

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