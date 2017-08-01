Интервью Михаила Саакашвили

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3968050.html
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» прокомментировал решение украинских властей лишить его гражданства Украины
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