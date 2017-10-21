Михаил Саакашвили предложил программу изменений в Украине за 70 дней

КИЕВ – Бывший президент Грузии, и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили презентовал «План спасения Украины за 70 дней». Об этом говорится на официальной странице Михаила Саакашвили в Фейсбуке по итогам вече 21 октября на площади Конституции, возле Верховной Рады, где проходит Всеукраинская акции в поддержку политических реформ.

«Первая сессионная неделя должна изменить политическую систему. Первый закон должен быть об импичменте президенту Украины, новый закон о выборах народных депутатов, немедленно закон о снятии депутатской неприкосновенности, четвертый закон – это закон про олигархов. Они больше всего этого боятся», – сказал Михаил Саакашвили.

Он сказал, что главная цель – это победа над олигархатом.

«Пятая сессионная неделя: мы упраздним так называемую медицинскую реформу, потому что это не реформа, и мы примем закон о страховой медицине, что означает – каждый гражданин Украины, кому это нужно, получит страховку, которая защитит его, и у нас будет возможность строить больницы, и предоставлять работу медперсоналу. Я это делал в Грузии, и знаю, как это делается», – сказал Михаил Саакашвили по-украински перед участниками акции.

Он сказал, что благодаря этому «вполне реалистическому плану» удастся построить пятьсот новых больниц.

Напомним, что 20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что главные организаторы акций протеста у здания Верховной Рады в Киеве имели целью дестабилизацию ситуации в стране, а выдвинутые ими требования служили лишь прикрытием.

«Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий – это дестабилизация ситуации в Украине», – сказал Порошенко в пятницу при посещении мобильного пограничного отряда государственной пограничной службы Украины в Киеве.

Инициатором акции у здания Верховной Рады стал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», президент Украины отметил, что участники акции выдвинули формальные требования, которые полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного судопроизводства, и в части депутатской неприкосновенности.

Всеукраинская акция в поддержку политической реформы началась в Киеве 17 октября на площади Конституции возле Верховной Рады. Требования протестующих: принять новый закон о выборах народных депутатов Украины; создать антикоррупционный суд; отменить депутатскую неприкосновенность.

О власти, олигархах и требованиях протестующих

По словам народного депутата из парламентской фракции «Самопомощь» Семена Семенченко, который находится на территории палаточного лагеря участников акции, у власти было достаточно времени для того, чтобы внедрить преобразования в жизни страны и для простых украинцев.

«Для того, чтобы лозунги были внедрены в жизнь, у них было три года – когда им было нужно, например, поставить генпрокурора, они законодательство изменили за 15 минут. Поэтому лозунги власти, которая имеет все возможности для их реализации, но не захотела их реализовать, – это обман людей. Это значит, что они говорят, что хотят услышать граждане, без желания что-то изменить. Мы здесь собрались для того, чтобы олигархи были отстранены от власти, чтобы предатели Украины сели в тюрьму, и у нас были правила одни для всех – жить по закону, министрам, депутатам, простым гражданам. Для этого нам нужны – антикоррупционный суд, новое избирательное законодательство и снятие неприкосновенности с народных депутатов – это один из способов, как добиться изменений в стране законным путем», – говорит Семен Семенченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он говорит о том, что изменения, которых добиваются сторонники Всеукраинской акции в поддержку политических реформ, должны коснуться всех граждан страны.

«Мы очень положительно оцениваем проведение первой недели акции. Вы видите, от нас «отпало» половина «болтунов». Сегодня, завтра у нас будут вече, и мы готовы к решительным действиям», – отмечает народный депутат Семен Семенченко.

По словам украинского политолога Алексея Якубина, Всеукраинская акция под стенами парламента больше напоминает внутриполитическую борьбу внутри правящего класса.

«Скорее, это попытка тех людей, которые пришли к власти после Революции достоинства, но в итоге были оттеснены из ее коридоров своими же соратниками, вернуть свои позиции. Все громкие сравнения с майданами, мне кажется, звучат не совсем корректно», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что идея этого «политического лагеря» – попытаться ускорить ситуацию с проведением досрочных парламентских и президентских выборов.

«Получается, что пока это выглядит как союз разноуровневых политиков, часть из которых до сих пор являются властью, но пытаются получить еще большую власть», – утверждает Алексей Якубин.

Акция протеста: почти как на Майдане-2013/14

Выходные, как отмечают жители палаточного городка возле украинского парламента, как правило, самое спокойное время. Вероятно, потому, что сюда приходят те, кто хотел бы своими глазами увидеть акции протеста, напоминающие Майдан времен Революции достоинства.

Как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки», побывавший в палаточном лагере участников Всеукраинской акции в поддержку политических реформ, чай, хлеб, суп – эта нехитрая еда, как и на всех майданах, раздается бесплатно всем желающим. А в полдень молитва – за Украину и всех ее защитников.

На нее, правда, собираются буквально несколько десятков человек из тех нескольких сотен, что живут в палатках по периметру площади Конституции возле Верховной Рады и на проезжей части, перекрытой кордонами Национальной гвардией и военной техникой – улице Грушевского.

Из подручных средств здесь же, в лагере, волонтер Мария Дудник из города Ирпень (Киевская область), сооружает маскировочную сетку для военной техники.

«Отправим ее на фронт. Эта сетка уже почти готова», – говорит Мария, привязывая очередной белый лоскут к маскировочной зимней сетке.