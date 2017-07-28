Райан призвал сенаторов-республиканцев не сдаваться после провала голосования по Obamacare

В пятницу спикер Палаты представителей Пол Райан выразил разочарование итогом голосования в Сенате по реформе системы здравоохранения, и призвал сенаторов-республиканцев не оставлять надежды, в то время, как их однопартийцы в нижней палате перешли к рассмотрению налоговой реформы.

«Я разочарован и расстроен, однако нам не стоит опускать руки. – говорится в заявлении Райана. – Я призываю Сенат продолжать работать над решением, которое бы позволило выполнить наше обещание».

По словам лидера республиканцев, Палата представителей перейдет к рассмотрению реформы налогообложения, включающей налоговые послабления для среднего класса.

Напомним, что республиканцам в Сенате не удалось отменить Obamacare, что стало серьезным ударом для президента Дональда Трампа.

Трое сенаторов-республиканцев – Джон Маккейн из штата Аризона, Лиза Меркауски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна – присоединились к демократам и проголосовали против законопроекта.