Райан призвал сенаторов-республиканцев не сдаваться после провала голосования по Obamacare

Палата представителей перешла к обсуждению налоговой реформы
В пятницу спикер Палаты представителей Пол Райан выразил разочарование итогом голосования в Сенате по реформе системы здравоохранения, и призвал сенаторов-республиканцев не оставлять надежды, в то время, как их однопартийцы в нижней палате перешли к рассмотрению налоговой реформы.
«Я разочарован и расстроен, однако нам не стоит опускать руки. – говорится в заявлении Райана. – Я призываю Сенат продолжать работать над решением, которое бы позволило выполнить наше обещание».
По словам лидера республиканцев, Палата представителей перейдет к рассмотрению реформы налогообложения, включающей налоговые послабления для среднего класса.
Напомним, что республиканцам в Сенате не удалось отменить Obamacare, что стало серьезным ударом для президента Дональда Трампа.
Трое сенаторов-республиканцев – Джон Маккейн из штата Аризона, Лиза Меркауски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна – присоединились к демократам и проголосовали против законопроекта.
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