Российские корабли ударили крылатыми ракетами по объектам ИГ

В результате ударов в провинции Хама, по свидетельству министерства обороны, уничтожены командные пункты и склады оружия и боеприпасов
Корабли российского ВМФ нанесли ракетные удары по объектам «Исламского государства» в сирийской провинции Хама, уничтожив командные пункты и склады оружия и боеприпасов.
Об этом сообщили в пятницу российские информагентства со ссылкой на министерство обороны.
Как сообщается, ВМФ России выпустил по объектам ИГ шесть крылатых ракет.
Как сообщает минобороны России, из восточной части акватории Средиземного моря фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» осуществили пуски крылатых ракет «Калибр».
«Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», – сообщает министерство обороны.
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