Сирийские пленники

МОСКВА – Организация ветеранов «Боевое братство» подтвердила, что один из двоих недавно плененных в Сирии российских граждан – член сообщества, и пообещала помочь ему и его семье.

«Террористическая группировка ИГИЛ распространила (3 октября – В.В.) видео с двумя захваченными гражданами России. Один из них - наш товарищ, член домодедовского отделения "Боевого братства" Григорий Михайлович Цуркану», – говорится в заявлении исполкома организации.

Другого пленного Романа Заболотнего (в некоторых издания - Заболотного) ранее опознали донские казаки.

«Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой. Для них публикация такого видео стала шоком», – говорится в заявлении пресс-службы донского казачества.

В министерстве обороны России в понедельник окрестились от попавших в плен российских граждан, подчеркнув: «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской арабской республике, выполняют поставленные задачи по предназначению».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду призвал в первую очередь прислушиваться к заявлению военного ведомства страны, однако признал озабоченность Москвы судьбой двух несчастных, правда, с оговоркой – «в случае, если они являются гражданами РФ».

Экс-генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в своем блоге указал, что депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия» узнал на видео своего знакомого – Романа Заболотного.

«Возникает вопрос: кто у нас воюет в Сирии? Про ЧВК Вагнера все уже в курсе. Эти "казаки" оттуда? Маловероятно. Если их действительно захватили в ходе боестолкновения с российской армией, то непонятно, почему Минобороны их не признает за своих. Это же не Украина, где "настамнет"…», – написал журналист.

По его мнению, сограждане для Владимира Путина «лишь расходный материал».

Брат пленного Роман Цуркану в интервью Радио Свобода рассказал, что его родственник воевал не только в Сирии в составе так называемого «ЧВК Вагнера» («Частная военная компания Вагнер» - неофициальное название для группы российских добровольцев), но и на востоке Украины. «…Нельзя гробить людей пачками, а потом отрицать это» – сказал в интервью Роман Цуркану.

Ну, а российское государство не первый раз открещивается от таких людей, и ничто не помешает ему сделать это еще раз

Ранее СМИ сообщали, что «Вагнер» – это подполковник запаса Дмитрий Уткин, до 2013 года –- командир отряда специального назначения 2-й отдельной бригады спецназа Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.Уткин-Вагнер, в частности, «засветился» на торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества. На одной из фотографий он вместе с другими бойцами ЧВК снят с президентом Путиным. Позже Дмитрий Песков подтвердил подлинность фото.

По данным медиа, «группу Вагнера» негласно курирует ГРУ, а базу, на которой проходят подготовку наемники, финансирует минобороны. В среднем за два года (2015-2016) затраты военного ведомства составили почти 15 миллиона рублей без учета засекреченных контрактов.

Независимый военный аналитик Александр Гольц полагает, что в районе Дейр-аз-Зоре сегодня действуют наемники одной из групп «бывших российских военнослужащих».

«Они нанимаются, вероятнее всего, даже не Асадом, а российским же государством, как и в случае с группой Вагнера, – сказал он в интервью «Голосу Америки». – Скорее всего, эти два бойца принадлежали к этой же группировке. У них богатая биография, характерная для таких людей.

При этом, как представляется аналитику, доказать, являются ли пленники наемниками всегда довольно сложно: «Подозреваю, что по бумагам у этих ребят все нормально. Потом они всегда могут бодро отрапортовать, что действовали исключительно из идейных соображений, а деньги лишь компенсируют их моральные и прочие затраты. Ну, а российское государство не первый раз открещивается от таких людей, и ничто не помешает ему сделать это еще раз».

По оценке Александра Гольца, разница в рисках для наемников, действующих на Донбассе и в Сирии, весьма разительная.

«Все-таки в Украине у попавших в плен россиян есть много шансов остаться в живых, – констатировал он. – Если не верить, конечно, мифам, создаваемым российским телевидением. Им даже адвокатов предоставляют. А в сирийском случае мы сталкиваемся с религиозными фанатиками, которые адвокатскую практику уж точно не используют. С другой стороны, люди, которые занимаются таким промыслом, должны понимать, что это часть выбранной ими профессии, как бы ни цинично это звучало».

Помогать им, конечно, надо в любом случае – вне зависимости от их статуса

С точки зрения аналитика, российским властям кажется, что выбранный ими способ ведения войн на чужих территория с привлечением частных военных компаний полностью освобождает государство от ответственности, поэтому они так держатся за эту тактику. По этой схеме наемники могут появиться в любой стране при условии, что там возникла серьезная нестабильная обстановка, уверен Александр Гольц.

В свою очередь, глава комиссии по военно-гражданским отношением Совета по правам человека при президенте, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко назвал ситуацию с плененными в Сирии людьми сложной.

«Помогать им, конечно, надо в любом случае – вне зависимости от их статуса, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». – Но если они участвовали в совершении преступления (то есть, были наемниками – В.В.), то по российским законам впоследствии их тоже надо преследовать. Минобороны заявили, что они не военнослужащие, значит это, скорее всего, наемники».

Если их действительно посылает государство, и это будет доказано, возникнет большой скандал

По мнению правозащитника, то, что группировка Вагнера находится в Сирии и частные армии российских наемников существуют, повсеместно признается.

«Просто у нас этому оценка не дается, хотя статья за наемничество в Уголовном кодексе РФ есть, – уточнил он. – Другое дело, что власть, конечно, к применению закона относится выборочно. По конфликту в Украине мы видим, что уголовные дела по тем, кто участвовал (в боевых действиях) на стороне Украины, возбуждаются, но они совершенно не возбуждаются против тех, кто участвовал на стороне так называемых ДНР и ЛНР».

Вместе с тем Сергей Кривенко заметил, что еще неизвестно, как попадают в зоны конфликтов эти люди.

«Если их действительно посылает государство, и это будет доказано, возникнет большой скандал. Если они добровольно прибыли в какую-то группировку, то ответственность лежит на них самих. Тем не менее, своим гражданам надо помогать всегда», – подытожил он.

По мере поступления новой информации о том, как Роман Заболотный и Григорий Цуркану оказались в плену в Сирии, и что они там делали, российским властям придется решать, подпадает ли их статус под толкование следующего термина в УК РФ:

«Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Соответствующая статья российского Уголовного кодекса, среди прочего, гласит:

«Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях – наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового».