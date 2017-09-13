Астронавты из России и США прибыли на МКС

Двое американских астронавтов и российский космонавт после шестичасового полета прибыли на Международную космическую станцию, находящуюся на удалении 400 км от Земли, сообщает канал NASA TV.

Командир Александр Мисуркин из корпорации «Роскосмос» и бортинженеры Марк Ванде Хай и Джо Акаба из НАСА стартовали с космодрома Байконур в Казахстане в среду. Они проведут на МКС пять месяцев.

Мисуркин, Ванде Хай и Акаба присоединились к астронавту НАСА Рэнди Бреснику, россиянину Сергею Рязанскому и Паоло Несполи из Европейского космического агентства, которые находятся на борту орбитальной станции с июля.

В честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника, «Спутник-1», экипаж «Союза» использовал в качестве индикатора невесомости его миниатюрную копию.