СМИ: Российский танкер впервые пересек северный морской маршрут без ледокола

Российский танкер «Кристоф де Маржери» пересек северный морской маршрут на рекордной скорости и впервые без сопровождения ледоколов, продемонстрировав, как глобальное потепление открывает для судоходства высокоширотную Арктику, сообщают британские СМИ.

По данным нескольких СМИ, танкер стоимостью 300 миллионов долларов доставил партию сжиженного природного газа из норвежского города Хаммерфест в южнокорейский Порён за 19 дней, что примерно на 30 процентов быстрее, чем по традиционному южному маршруту через Суэцкий канал.

В ходе своего первого рейса инновационный танкер использовал встроенные ледоколы, чтобы проложить путь сквозь лед толщиной 1,2 метра, и преодолел северный морской участок пути в российской Арктике в рекордный срок, за шесть с половиной дней.

Как отмечает океанограф Саймон Боксэлл, транспортные компании делают «беспроигрышную ставку», инвестируя в строительство кораблей в ожидании упрощения перевозок по северному морскому пути.

«Даже если мы завтра прекратим выбросы парниковых газов, ускорение таяния льдов в Арктике вряд ли удастся остановить», – отметил он.