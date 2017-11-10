Расследование МОК: что ждет российских олимпийцев

Дела российских спортсменов рассматриваются комиссией МОК под руководством Денниса Освальда с июля 2016 года, однако в последние недели решения принимаются буквально одно за другим. Им предшествуют слушания с участием самих спортсменов, которые отдельными группами приезжают в Лозанну.

На данный момент решения МОК приняты по семи спортсменам, шестеро из них дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил.

Все они – российские лыжники. Это Александр Легков – обладатель золотой медали в лыжном марафоне на 50 км и серебра в эстафете, а также трехкратный серебряный медалист Сочи-2014 Максим Вылегжанин, который, среди прочего, стал вторым в том же марафоне.

Кроме того, дисквалифицированы не получившие медалей в Сочи Евгений Белов, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Все результаты, показанные ими на соревнованиях в Сочи, аннулированы, а сами спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Лишь один представитель сборной России на данный момент оправдан – имя не разглашается, но российские СМИ пишут, что речь идет о фигуристке Аделине Сотниковой, которая завоевала золотую медаль в женских соревнованиях.

Две комиссии

Комиссия Освальда исследует конкретно допинг-пробы с Игр-2014, включая царапины и прочие следы на подмененных банках, как утверждает экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, руководивший и временной сочинской лабораторией. Его заявления были частично подтверждены доктором Ричардом Маклареном, который проводил независимое расследование для Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Вторая комиссия МОК, председателем которой является Самуэль Шмидт, проверяет причастность российских властей к мошеннической схеме. Как сообщили «Голосу Америки» в пресс-службе МОК, оба расследования продолжаются и конкретных сроков завершения нет. Информация будет поступать поэтапно, как в случае с представителями лыжной команды.

На официальном сайте МОК фамилии дисквалифицированных спортсменов удаляются из протоколов соревнований Сочи-2014. При этом почти все они заявили, что намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Учитывая то, что Олимпийские игры в Пхенчхане не за горами – они стартуют уже 9 февраля, процесс рассмотрения апелляций может быть ускорен, как это было в случае с представителями летних видов спорта перед Рио-2016.

Однако решение МОК не означает, что они не могут принимать участия в других соревнованиях, кроме Олимпиады. Решение – за конкретными федерациями, которые проведут собственные слушания. Однако маловероятно, что, к примеру, что Международная лыжная федерация (FIS) вопреки решению МОК решит допустить отстраненных лыжников до чемпионата мира или этапов Кубка мира.

я все еще считаю маловероятным, что МОК отстранит Россию в полном составе от Игр в Пхенчхане

В неофициальном медальном зачете Игр-2014 Россия заняла первое место как по количеству золотых медалей – 13, так и по общему числу медалей – 33. С учетом промежуточных изменений, поскольку решения по многим другим спортсменам, которые фигурировали в так называемом «Списке Макларена», пока не приняты, российская сборная пока сохраняет лидерство, но уже всего на одно золото опережает норвежцев (12 против 11), а по общему числу– американцев (29 против 28).

Эксперт: «Полное отстранение маловероятно»

Один из ключевых вопросов на данный момент – могут ли последние решения привести к полному, или частичному – как в Рио-2016 – отстранению сборной России от Олимпиады в Пхенчхане. Тот же Родченков в недавней колонке для New York Times, которая первой опубликовала его разоблачения, призывает как минимум допустить спортсменов в нейтральном статусе, то есть под флагом МОК, а не России.

Обозреватель New York Times Кристофер Клэри, работавший на четырнадцати Олимпиадах, в интервью «Голосу Америки» говорит, что решения МОК свидетельствуют об убедительности имеющихся у комиссии доказательств.

«Однако я все еще считаю маловероятным, что МОК отстранит Россию в полном составе от Игр в Пхенчхане. Руководители олимпийского комитета продемонстрировали ранее, что не особо склонны двигаться в данном направлении. У них была возможность жестче наказать Россию перед последними летними Играми в Рио.

Сейчас другая ситуация, но она не сильно отличается от прежней. Буду очень удивлен, если исполком МОК на заседании в декабре, принимая решение о санкциях в отношении России, пойдет на полное отстранение от Олимпиады», – полагает Клэри.

Окончательное решение относительно участия российских спортсменов в Играх в Южной Корее МОК может быть принято на заседании исполкома организации 5-7 декабря в Лозанне.

Без призовых не оставят

Однако уже на следующей неделе WADA рассмотрит вопрос возможного восстановления членства Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) в организации.

На основании доклада независимой комиссии Макларена WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации. Если в ведомстве решат, что в борьбе с допингом в России наметились положительные изменения, это, хоть и косвенно, может повысить шансы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх.

Реакция на последние решения МОК в России крайне отрицательная, а президент Путин и вовсе в своем недавнем комментарии посетовал на то, что допинг-пробы хранились в МОК два года и при их передаче после сочинской Олимпиады никаких нареканий не было.

«Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем", – цитирую Путина российские медиа.

Экс-минист спорта России Виталий Мутко заявил, что дела российских спортсменов, отстраненных МОК, могут быть рассмотрены в гражданских судах. Кроме того, Мутко добавил, что не видит оснований для лишения дисквалифированных медалистов Игр-2014 денежных призовых со стороны государства.