«Нашествие» или «Несчастный случай»?

МОСКВА – На рок-фестивале «Нашествие-2017» только Росгвардией было пресечено 47 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 673 литра алкоголя.

Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На фестивале, который прошел в минувший уик-энд в Завидово Тверской области (примерно 130 км от Москвы), охрану общественного порядка и безопасности обеспечивали свыше тысячи росгвардейцев.

Помимо них на каждом шагу стояли ОМОНовцы и другие бойцы «невидимого фронта». Тем не менее, жалоб от гостей хватало, в том числе и на поборы со стороны силовых структур.

Суть в том, что для автомобилистов, например, территория окрест фестиваля превратилась в сплошную пробку. Причем, как в одну сторону, так и обратную. Люди жаловались, что за ускорение процесса продвижения с них взимали мзду. Так, за «фирменный проезд» – под музыку, в сопровождении полицейской спецмашины с мигалками, по данным СМИ, брали «трешку» (три тыс. рублей), а за то, чтобы не досматривали «тачку» – полтысячи.

Не будем говорить за других, мы проскочили («всего» часа за два) бесплатно, нас попросту не проверяли: вези что хочешь! И это несмотря на объявленные меры повышенной безопасности. Объяснялось все банально: тут либо инструкции соблюдать, либо дать возможность тем, кто приехал на авто, увидеть зрелище. Иного не дано. На две имеющиеся стоянки по узкой полоске асфальта устремились более 15 тысяч машин.

Фишкой фестиваля давно уже стало то, что он проходит под покровительством Минобороны России. Это ведомство может позволить себе не только круглосуточные бомбежки Сирии, но и многое другое. Тут, конечно, немного странно, что премьер Дмитрий Медведев жалуется на их отсутствие, призывая пенсионеров, как защитников Брестской крепости, «держаться» до последнего. Однако это уже другая пьеса.

Словом, в Завидово понагнали военной техники – танки, самоходки, БТРы, «Смерчи», развернули консультативный пункт по приему в Вооруженные силы страны на контрактной основе.

Как рассказал «Голосу Америки» веселый генерал-лейтенант Дмитрий Журавлев, замруководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, идея организации такой площадки родилась в недрах военного ведомства лет пять назад.

«Армия существует на налоги, и народ должен знать, на что эти налоги тратятся», – подчеркнул генерал. Кроме того он пошутил, что военных и рок-музыкантов объединяет «металл» и громкость звучания, а также пригласил «американских коллег по оружию» на очередное «Нашествие».

Сами музыканты по-разному относятся к подобной милитаризации фестиваля. Кому-то все «по барабану». Андрей Макаревич («Машина времени») отказался сюда приезжать и уже лет как несколько глаз не кажет. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев также категорически против того, чтобы на форуме присутствовала «реальная боевая действующая техника», но выступает на «Нашествии».

«Вот, если здесь еще будут летать вертолеты и самолеты с какими-то крылатыми ракетами, это вызовет мое крайнее возмущение», – признался он, отвечая на вопрос корреспондента «Голоса Америки».

Из-за непогоды авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи» в небе над Завидово второй год подряд отменили.

Алексей Кортнев также поделился воспоминаниями о гастролях в США, где вместе с группой бывал неоднократно.

«Правда, это было достаточно давно, – уточнил он. – В ту пору, когда постсоветские группы там были особенно интересны, то есть в 90-е годы. Мы тогда хорошо поездили по Соединенным Штатам. И я прекрасно, а временами даже с восторгом отношусь к Америке, в целом, к ее музыкантам, потому что там есть совершенно блистательные образцы в области музыки и вообще культуры».

Между тем, зарядившие дожди превратили территорию фестиваля в натуральное болото. Люди ходили буквально по колено в грязи и даже падали в нее ниц. Похоже, Росгвардия изъяла далеко не весь контрабандный алкоголь.

Ничто, однако, не помешало избрать первого в истории президента «Нашествия». Им стал «главный матершинник» российской сцены – лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Шутки в сторону. Об этом с главной сцены фестиваля объявила лично председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

При этом «Шнур» победил, несмотря на внушительную конкуренцию. В число претендентов на символический пост входили: Вячеслав Бутусов («Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер»), Константин Кинчев («Алиса»), Валерий Кипелов («Ария»), Илья (Черт) Кнабенгоф («Пилот»), Константин Кулясов («АнимациЯ»), Земфира, Глеб Самойлов (The Matrixx, экс-лидер «Агаты Кристи»), Гарик Сукачев, Юрий Шевчук (ДДТ) и даже Филипп Киркоров, кандидатуру которого выдвинули поклонники.

Фестивальный народ продемонстрировал, что хочет жесткого лидера. Впрочем, это устойчивая российская тенденция.

Между тем, стоянки из-за дождей, лившихся все дни без остановки, превратились в настоящий капкан. Вырваться из него без посторонней помощи удавалось мало кому. Джипы зарывались в грязь по колеса.

Но тут опять пошли поборы. Трактористы с удовольствием за определенную сумму вызволяли легковушки из плена. Позже организаторы подогнали спецтехнику, однако очередь была такая, что люди платили любые деньги, лишь бы уехать побыстрее и подальше от «главного приключения года», как позиционируют фестиваль его устроители.

И армии в трудную минуту тоже не было заметно рядом. А ведь как хорошо звучал лозунг на площадке ВС: «Вместе – мы сила!»

Кажется, организаторам пора менять название мероприятия. Все-таки «Несчастный случай» здесь больше подходит.