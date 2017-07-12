Российский пропагандистский «Спутник» вещает в Вашингтоне

Финансируемая Москвой радиостанция «Радио Спутник/Россия Сегодня» начала вещание в Округе Колумбия.Декларированная цель редакции – предоставить большему числу американцев «альтернативные новости». По мнению «Спутника», он предоставляет платформу для голоса меньшинств в США за пределами медийного мейнстрима и намерен бороться с американским истеблишментом.

Критики радиостанции констатируют, однако, что «Спутник» действует как часть пропагандистской машины Кремля, направленной на подрыв западных институтов.

Российское «Радио Спутник/Россия Сегодня» утверждает, что, с запуском его вещания в Вашингтоне, у американцев появляется возможность самим составить мнение о нем.

«Люди много слышали о нас, но, к сожалению, они не могли нас слушать, – говорит Миндия Гавашели, глава вашингтонского бюро “Радио Спутник/Россия Сегодня”. – Те, кто довольно часто рассказывал о нас, даже не удосуживаются слушать нас и достоверно описывать нашу работу».

Радио «Спутник» и другие государственные СМИ России утверждают, что они не ведут кремлевскую пропаганду, а выступают против истеблишмента, находясь вне медийного мейнстрима. Радио «Спутник» утверждает: люди должны читать и слушать программы, которые предлагает станция, и самостоятельно судить о том, что это: «альтернативные новости» или кремлевская пропаганда?

В мае «Спутник» уволил своего корреспондента в Белом доме Эндрю Файнберга. Сегодня, журналист критикует работу станции.

«Совершенно точно, что это – пропаганда. Сама мысль о том, что они якобы подвергаются нападкам со стороны корпоративных СМИ, смехотворна, – говорит Эндрю Файнберг. – Их критикуют за вещание полуправды, а в некоторых случаях – и прямой лжи».

«Спутник» отвергает это мнение как продиктованное обидой бывшего сотрудника.

Радиостанция предлагает платформу для меньшинств в Соединенных Штатах, однако, при этом, дезавуирует собственные авторские колонки в Интернете, популяризирующие различные теории заговора.

«На нашем сайте размещено редакционное пояснение, которое указывает на то, что мнения наших сотрудников не всегда совпадают с редакционной позицией «Спутника». Наши авторы имеют полную свободу» – подчеркивает Миндия Гавашели.

В то время, как эфиры «Спутника» предлагают критический взгляд на внешнюю и внутреннюю политику и общество США, ряд радиоведущих – например, Гарланд Никсон – отвергают высказываемые в Вашингтоне обвинения в адрес России.

«Мне безразлично, кто и когда выдвигает эти обвинения. Вот когда появятся доказательства, мы сможем рассмотреть и проанализировать их, – отмечает Никсон, –

Но я не собираюсь слепо верить обвинениям, тем более – из уст тех, кто их озвучивает».

Гарланд Никсон также отвергает мнение критиков о том, что он и его коллеги помогают кампании Кремля, направленной против Запада.

«Если люди хотят критиковать Россию – да на здоровье, – вторит Гарланду его коллега Ли Странахан. – Я не этим занимаюсь. Меня не беспокоит эта критика. Когда я гляжу на глобальную ситуацию – я не знаю, как ее еще назвать – Россия, для меня, не самая большая проблема».

В то же время, многие эксперты, и, в частности, Роберт Орттунг, изучающий кремлевские СМИ, не согласны с подобными утверждениями.

«В конце концов, цель этих вещательных компаний отражает цели российской внешней политики в целом: это – подрыв нашей демократии, подрыв веры американского народа в его собственные институты», – отмечает Орттунг.