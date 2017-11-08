Основатель «Руси сидящей» эмигрировала в Германию

Ольга Романова заявила, что возвращение в Россию грозит ей опасностью в связи с обвинениями против ее НКО со стороны ФСИН
Основатель известной неправительственной организации «Русь сидящая», выступающей в защиту прав российских заключенных, заявила в среду, что эмигрировала из страны после обысков в офисах организации ранее в этом году.
Ольга Романова написала в Facebook, что в случае возвращения в Россию из Европы ей грозит опасность в связи обвинениями в хищении бюджетных средств, выдвинутых против ее организации Федеральной службой исполнения наказаний.
Она сообщила, что нашла работу в одном из фондов в Германии.
Активист сообщила, что сотрудники отдела экономических преступлений МВД провели обыски в офисах организации в Москве в июне, которые продолжались несколько часов.
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