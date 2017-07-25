Афганистан: политика, оружие, кровь

МОСКВА – Россия поставляет оружие талибам – такая новость, хотя и с оговорками, была распространена сегодня со ссылкой на источники телеканала CNN. В качестве косвенных доказательств приводятся два снятых независимо друг от друга видеоролика, где запечатлены боевики «Талибана» с автоматами и пулеметами Калашникова.

По свидетельству представителей одной из группировок, оружие ими было захвачено в результате боестолкновения с конкурирующей талибской же группировкой. Члены второй группировки заявили, что приобрели оружие в расположенном по соседству Таджикистане, где находится российская военная база.

Москва всегда категорически отрицала причастность к поставкам какого-либо вооружения на территорию Афганистана.

В Кабуле не слишком верят заверениям Кремля.

«Россияне говорили о том, что находятся в контакте с талибами, мы получали множество других сообщений о том, что они вооружают «Талибан»… Нет дыма без огня», – цитирует Афганистан.Ру пресс-секретаря афганского МВД Сиддика Сиддики.

Напомним, в понедельник в Кабуле произошел теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского правительства, в результате взрыва погибли по меньшей мере 35 человек. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан».

когда речь идет о поставках (российского) им оружия, то следует уточнять, к кому конкретно оно попало

Также накануне Совет Безопасности ООН принял заявление для печати, в котором осудил террористические акты в Афганистане, унесшие жизни десятков людей. Согласно данным ООН, только за первое полугодие нынешнего года в итоге подобных нападений, к которым зачастую причастны именно талибы, погибли 1662 мирных граждан.

Как заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко, когда мы говорим о «талибах», надо понимать, что их на территории Афганистана пять или шесть группировок, которые к тому же нередко враждуют между собой.

«Поэтому, когда речь идет о поставках (российского) им оружия, то следует уточнять, к кому конкретно оно попало, – добавил он. – Вообще я считаю, что если Россия там и поставляет кому-то оружие, то это совершенно нормально. Потому что в рядах талибов есть те, кто воевал еще вместе с советскими «шурави», и они относятся сейчас к России не без симпатии».

падать в обморок и говорить, что Россия поддерживает терроризм как феномен, я бы не стал

По оценке профессора, думать, что Москва окончательно уйдет из Афганистана и устранится от всех происходящих там событий, смешно.

«У России, безусловно, есть там насущные интересы, – констатировал он. – И с моей точки зрения, она имеет полное право поддерживать те религиозно-политические группировки, в сотрудничестве с которыми заинтересована. У некоторых почему-то возникает ощущение, что Москва поддерживает всех талибов, весь этот тренд, что не совсем так».

В Афганистане активно действуют американцы, китайцы, европейцы, которые преследуют свои интересы, указал Алексей Малашенко.

«Москва здесь не исключение. Но падать в обморок и говорить, что Россия поддерживает терроризм как феномен, я бы не стал. Не вижу в этом ничего ужасного», – резюмировал он.

В свою очередь, как представляется независимому военному аналитику Александру Гольцу никто точно не знает, поставляет ли Россия оружие талибам, но и исключать этого нельзя.

«Ситуация с распространением советского оружия практически неконтролируема, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – До тех пор, пока не будут представлены какие-то веские доказательства, или пока не сделает откровенные признания кто-то из участников этих спецопераций, нельзя утверждать что-то определенное. Пока же это все-таки больше домыслы».

С другой стороны, эти домыслы ничем не противоречат российскому политическому курсу в Афганистане, подчеркнул аналитик.

«На это, в общем-то, вполне откровенно намекали российские официальные лица, – продолжил он. – И их в этом смысле уж слишком обвинять не стоит. Более или менее ясна перспектива вывода войск коалиции западных войск из Афганистана, и тогда через определенный период времени радикальный ислам рванет через Амударью (река, по которой проходит граница Афганистана с соседними центрально-азиатскими странами - В.В.)».

На этот случай России, конечно, нужно иметь какие-то контакты с талибами, считает Александр Гольц.