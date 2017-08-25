Стратегические бомбардировщики России пролетели в районе Корейского полуострова

Российские стратегические бомбардировщики выполнили миссию в районе Корейского полуострова одновременно с военными учениями США и Южной Кореи, которые возмутили Пхеньян.

Россия, решительно выступившая против любых односторонних военных действий США на полуострове, заявила, что бомбардировщики Ту-95МС (в кодификации НАТО «Медведи») пролетели над Тихим океаном, Японским морем, Желтым морем и Юго-Восточным морем, в связи с чем самолеты японских и южнокорейских ВВС поднялись на их сопровождение.

Миссия, в которой также приняли участие самолеты с передовыми разведывательными возможностями, осуществлялась над международными водами и была анонсирована министерством обороны в тот же день, когда Москва выразила недовольство по поводу учений США и Южной Кореи.

«Полагаем, что проведение очередных крупномасштабных военно-морских учений США и Республики Кореи не способствуют деэскалации напряженности на корейском полуострове, – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – Призываем все стороны к максимальной осторожности. В результате накачивания региона вооружениями любой опрометчивый шаг или даже непреднамеренный инцидент может послужить поводом для военного конфликта».

США и Южная Корея в понедельник начали давно запланированные совместные учения, обострив напряженность в отношениях с Пхеньяном, который назвал маневры «безответственным» шагом к ядерному конфликту.

Некоторые военные эксперты считают пролетевшие над Корейским полуостровом российские бомбардировщики устаревшим наследием «холодной войны», однако после распада СССР Россия обновила свой авиапарк и с 2007 года использует самолеты в поддержку своего дипломатического курса, демонстрируя силу и проникая в воздушное пространство других стран.

Москва заявила, что бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50.

А-50, российский аналог Боинга Е-3 «Сентри», был разработаны, среди прочего, для обнаружения целей на земле и в воздухе с дальнего расстояния.

Москва не уточнила, сколько самолетов приняли участие в миссии и когда именно она состоялась.

«Летчики Дальней авиации согласно утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов», – говорится в заявлении минобороны.

Сообщается также, что бомбардировщики Ту-95МС осуществили дозаправку в воздухе, а по пути на их перехват поднялись южнокорейские и японские военные самолеты.

Россия, граничащая с КНДР, неоднократно выражала беспокойство по поводу роста напряженности на Корейском полуострове в связи с ядерной программой Пхеньяна, а также по поводу возможных планов размещения американской противоракетной системы на территории Японии.

Захарова в четверг заявила, что этот шаг, если он будет предпринят, будет непропорционален ракетной угрозе со стороны КНДР и может нарушить стратегическую стабильность в регионе в целом.