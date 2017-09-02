МИД России вручил ноту представителю посольства США в Москве

МОСКВА - 2 сентября российский МИД сообщил, что советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри был вызван в субботу в здание министерства в Москве, где ему была вручена нота протеста, как заявили в российском МИДе, «в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом».

О содержании ноты МИД России в заявлении для прессы сообщил, что в ней есть следующие слова: «Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов».

«Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне МИД России обвинил спецслужбы США в то, что они собираются провести обыск в здании генерального консульства России в Сан-Франциско, которое россиянам предписано покинуть.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения.

Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», - было сказано в сообщении МИД, обнародованном в пятницу вечером на сайте МИД России.

В посольстве США в Москве Русской службе «Голоса Америки» подтвердили, что американский дипломат действительно был вызван в МИД России, оставив без комментариев содержание общения с ним российских чиновников.