На Филиппины прибыли российские военные корабли

Пять российских боевых кораблей в пятницу прибыли на Филиппины с подаренным оружием и техникой.

Это уже третий визит российского флота в страну за время президентства Родриго Дутерте.

Командующий флотилией контр-адмирал Эдуард Михайлов заявил, что три противолодочных корабля, десантное судно и спасательный буксир пришвартовались в Маниле вовремя, как раз к предстоящему визиту министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу на следующей неделе посетит встречу министров обороны 10 стран Юго-Восточной Азии вместе с коллегами из восьми стран, в том числе США и Китая.

Никаких подробностей о подаренном оружии не сообщается, однако Дутерте ранее заявлял, что Россия предоставит Филиппинам 5000 штурмовых винтовок.

Дутерте обещал диверсифицировать внешнеполитические связи страны, переключаясь с США на Китай и Россию.