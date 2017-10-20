На Филиппины прибыли российские военные корабли

Флотилия доставила в Манилу подаренное Россией оружие
Пять российских боевых кораблей в пятницу прибыли на Филиппины с подаренным оружием и техникой.
Это уже третий визит российского флота в страну за время президентства Родриго Дутерте.
Командующий флотилией контр-адмирал Эдуард Михайлов заявил, что три противолодочных корабля, десантное судно и спасательный буксир пришвартовались в Маниле вовремя, как раз к предстоящему визиту министра обороны Сергея Шойгу.
Шойгу на следующей неделе посетит встречу министров обороны 10 стран Юго-Восточной Азии вместе с коллегами из восьми стран, в том числе США и Китая.
Никаких подробностей о подаренном оружии не сообщается, однако Дутерте ранее заявлял, что Россия предоставит Филиппинам 5000 штурмовых винтовок.
Дутерте обещал диверсифицировать внешнеполитические связи страны, переключаясь с США на Китай и Россию.
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