Юлий Зыслин – человек живет музеем

Основатель Вашингтонского музея русской поэзии и музыки, организатор ежегодных американских Цветаевских костров, поэт, музыкант, исследователь – это все о нем, Юлии Зыслине. У него в гостях побывали наши коллеги, Вадим Массальский и Сергей Москалев