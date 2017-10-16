Юлий Зыслин – человек живет музеем

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4067705.html
Основатель Вашингтонского музея русской поэзии и музыки, организатор ежегодных американских Цветаевских костров, поэт, музыкант, исследователь – это все о нем, Юлии Зыслине. У него в гостях побывали наши коллеги, Вадим Массальский и Сергей Москалев
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