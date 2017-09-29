В России растет число долларовых миллионеров

Согласно исследованию консалтинговой компании Capgemini, в 2016 году число долларовых миллионеров в России в 2016 году росло быстрее всего в мире.

В своем ежегодном докладе World Wealth Report 2017 эксперты Capgemini указывают, что количество россиян, обладающих активами свыше $1 млн выросло в прошлом году на 19,7%, в то время, как годом ранее число долларовых миллионеров сократилось на 1,8%.

При этом, в общемировом списке количества долларовых миллионеров Россия в 2015 и 2016 годах занимала одиннадцатое место, в то время, как «пьедестал почета» оба раза заняли, соответственно – США, Япония и Германия.

Лидерство, которое не является поводом для гордости

Научный руководитель Департамента политической науки факультета Социальных наук Высшей школы экономики Марк Урнов отмечает, что в период нестабильности возможностью быстрого обогащения пользуется ограниченное количество людей: «в несбалансированной экономике всегда легче схватить деньги и получить супервысокий доход», – поясняет он.

Это – то же самое, как гордиться, к примеру, тем, что смертность от туберкулеза у нас в 17 раз выше, чем в развитых странах

Такая ситуация периодически возникает во многих странах, но в России, по мнению Урнова, она усугубляется атмосферой недоверия между чиновниками и населением, между властью и бизнесом, и даже между конкретными представителями как власти, так и бизнес-сообщества. А в условиях весьма слабого гражданского общества «каким-то образом давить на предпринимателя, делающего огромные деньги и заставлять его каким-то образом перераспределять свой доход в пользу населения в тех местах, где он работает, никакой возможности нет. Тем более, что эти деньги доходы производятся в серой зоне экономики, где нет возможности отследить поступление денежных средств и обложить их налогами», – отмечает Марк Урнов в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

При этом он ссылается на экспертные данные, согласно которым так называемый «серый сектор» российской экономики составляет около 40% ВВП страны. «Для сравнения – самая коррумпированная западная страна Италия имеет, где-то 26% экономики в “сером секторе”, а Соединенные Штаты – 9%. Это – зоны, где можно обогащаться, не подвергая себя налогообложению, что, естественно, сказывается на личном благосостоянии», – продолжает экономист.

Кроме того, по оценке Урнова, в России отсутствует «идея общественного блага», которую заменила «идея чистого обогащения».

Возвращаясь к теме доклада Capgemini, Марк Урнов подчеркивает, что мировое лидерство по части прироста долларовых миллионеров – вовсе не повод для национальной гордости.

это люди, как правило, связанные с государственным бизнесом. И второе – это, в основном “сырьевики”

«Это – то же самое, как гордиться, к примеру, тем, что смертность от туберкулеза у нас в 17 раз выше, чем в развитых странах. Или тем, что для того, чтобы выйти на западный уровень медицинского обслуживания. Нам нужно тратить на здравоохранение 35% своего ВВП. И подобных “поводов” восхищаться собой можно найти еще много.

Конечно, с одной стороны это – неизбежное следствие длительного переходного периода, но с другой, это – социальная, моральная, структурная и культурная болезнь, из которой быстро мы не выползем», - подытоживает свой комментарий Марк Урнов.

Искусство танцевать на двух проволоках

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что современные долларовые миллионеры в России обладают, как минимум, двумя необходимыми качествами. «Во-первых, они имеют более-менее четко выраженную поддержку со стороны административного аппарата.

То есть, это люди, как правило, связанные с государственным бизнесом. И второе – это, в основном “сырьевики”. За последние полгода у нас примерно на 30% выросла экспортная выручка от сырья – нефти, газа, руды, металлов, золота, бриллиантов и прочих “прелестей”, которыми богата страна.

в России главное условие поддержания собственной конкурентоспособности – это быть лояльным к руководству, платить, кому надо откаты, слушаться, выполнять государственные указания и так далее

Естественно, эти сектора плотно контролируются правительством, и, соответственно, они очень сильно монополизированы. И тот, человек, который имеет доступ в высокие кабинеты, имеет доступ и к сырью», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Орешкин в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

В условиях отсутствия конкуренции быстрее всего, по словам эксперта, обогащаются те, кто тесно связан с корпорацией, персонифицирующей себя как государство.

«Я допускаю, что среди этих людей есть те, кто занимается телефонией или другими IT-технологиями. Но все равно, это не то, что бывало прежде. Например, Павел Дуров изобрел Telegram, но при этом не хочет быть приближенным к власти миллионером, не хочет плясать под дудку известных всем органов. А в России главное условие поддержания собственной конкурентоспособности – это быть лояльным к руководству, платить, кому надо откаты, слушаться, выполнять государственные указания и так далее.

они будут “танцевать на двух проволоках сразу”: с одной стороны – вывозить деньги на черный день и там их никуда не инвестировать, а просто прятать

То есть, это новое купечество, или эти коммерсанты ни в коей мере не аналог Билла Гейтса, или основателей Amazon, IKEA. Я уже не говорю о высоких технологиях – их ждать особо неоткуда. Но можно было бы разбогатеть на ритейлинге, на создании новых торговых сетей. Но сейчас там возникла монополизация, куда новичков не пускают. Поэтому и ценятся не новые идеи, а связи с административным ресурсом», – подчеркивает Орешкин.

И это, по мнению собеседника «Голоса Америки», является осознанной политикой государства: создание впечатления того, что все находится под контролем. «И тогда можно позвонить любому крупному бизнесмену и сказать: “У вас в компании не все правильно, так что вы, пожалуйста, помогите с вывозом наших туристов, застрявших после краха турагенства ”, или “вам надо бы поделиться сотней-другой миллионов на организацию выборов”. И они немедленно делятся.

А если существуют какие-то независимые бизнес-структуры, то у них не очень-то и попросишь. Они скажут: “Извини, а с какой стати?”».

В завершение своего комментария политолог отметил, что российские долларовые миллионеры стоят перед дилеммой: где хранить капиталы?

«Для того, чтобы сохранить хорошие отношения с вертикалью власти, они должны оставаться в России. А для того, чтобы сохранить деньги и не зависеть от капризов вертикали или ее отдельных представителей, деньги надо вывезти. Поэтому они будут “танцевать на двух проволоках сразу”: с одной стороны – вывозить деньги на черный день и там их никуда не инвестировать, а просто прятать.

Но какую-то часть они будут держать и тратить в России, чтобы здесь считаться миллионерами, и чтобы власть понимала, что они – патриоты», – заключил Дмитрий Орешкин.