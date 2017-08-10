Российский самолет-разведчик – в небе над американской столицей

В среду в небе над федеральным округом Колумбия, Филадельфией и штатом Нью-Джерси пролетел российский военный самолет-разведчик. Хотя наличие самолета ВВС России в воздушном пространстве над американской столицей вызвало у некоторых граждан США неуютные чувства, такие полеты не нарушают международных норм и являются частью «Договора об открытом небе», подписанного, среди прочих, Соединенными Штатами и Российской Федерацией в 1992 году в Хельсинки.

За последние 15 лет США и Россия осуществили 165 таких «ознакомительных» полетов. Как подтвердили в министерстве обороны США, такие воздушные рекогносцировки обговариваются обеими сторонами как минимум за 72 часа до полета, а на борту самолета обязательно присутствуют представители страны, над которой совершается облет.

Тем не менее, сообщает новостной сайт Politico, кое-кто в Америке расценил появление российского самолета ТУ-154M как доказательство того, что российские власти «троллят» президента Трампа.

Дело в том, что на территории Нью-Джерси российский разведчик пролетел как раз в районе городка Бедминстер, который примечателен лишь тем, что в настоящий момент там, в одном из гольф-клубов, проводит свой летний отпуск глава Белого дома. Во всяком случае, в интервью этому издательству высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться инкогнито, заявил: «Я не знаю никаких военных объектов в том районе».

Правда, перед этим тот же самолет-разведчик, вылетевший утром из Подмосковья в России, был замечен в районе Дейтона, штат Огайо, где расположена военная база США «Райт-Паттерсон».