Ведущим интернет-компаниям предложено дать показания о российском вмешательстве

ВАШИНГТОН – Руководителей компаний Facebook, Google и Twitter пригласили дать показания в Конгрессе в ближайшие недели в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в ход выборов в США в 2016 году, сообщили источники в комитетах в среду.

Сотрудник аппарата Сената сообщил, что комитет Сената по разведке предложил руководителям трех компаний принять участие в публичных слушаниях 1 ноября.

Руководители комитета Палаты представителей по разведке сообщили, что комитет может провести в октябре открытые слушания с представителями неназванных технологических компаний в попытке «лучше понять, каким образом Россия использовала онлайновые инструменты и платформы, чтобы сеять раздоры и влиять на наши выборы». Представители Facebook и Google подтвердили получение приглашений от комитета Сената, но не уточнили, когда компании смогут принять участие в слушаниях. Представители Twitter не ответили на просьбу о комментарии.

Комитет Палаты представителей не назвал конкретные компании, но источник в комитете утверждает, что законодатели рассчитывают заслушать представителей тех же трех компаний, что и Сенат.

Приглашения являются очередным шагом следователей Конгресса с целью получить информацию от интернет-компаний для расследования масштабов попыток Москвы повлиять на ход выборов в США. Законодатели от обеих партий все больше обеспокоены тем, что социальные сети, возможно, играли ключевую роль в российской операции по оказанию влияния.

Ранее в этом месяце компания Facebook сообщила, что российские «тролли» потратили более 100 тысяч долларов на вызывающие рознь рекламные сообщения на ее платформе во время предвыборного цикла 2016 года. Признания социальной сети побудили некоторых демократов выступить с призывами к пересмотру правил раскрытия информации для политической рекламы в Интернете.

В среду Трамп выступил с нападками на Facebook в Твиттере, предположив, что крупнейшая в мире социальная сеть вступила в сговор с другими СМИ, выступающими против него. Президент скептически относится к выводам американского разведывательного сообщества о том, что Россия вмешивалась в ход выборов, и отрицает, что его штаб вступал в сговор с Москвой.

Обвинения Трампа вызвали пространную отповедь руководителя Facebook Марка Цукерберга, заявившего, что и Трамп, и либералы недовольны идеями и контентом, которые распространялись через социальную сеть во время предвыборной кампании.

«Именно так и выглядит работа платформы для распространения любых идей», – написал Цукерберг на своей личной странице в Facebook.

Другие интернет-компании, помимо Facebook, также оказались под пристальным вниманием в связи с тем, что Россия, возможно, использовала их платформы.

Ожидается, что компания Twitter проведет закрытый брифинг для комитета Сената в четверг.

Республиканский сенатор Джеймс Лэнкфорд, который, будучи членом комитета Сената по разведке, получает секретную информацию о российском вмешательстве, заявил в среду, что попытки Москвы посеять раздоры по поводу внутренней политики США не прекратились.

По словам Лэнкфорда, на минувших выходных российские интернет-тролли подстегивали дискуссию, начатую Трампом, о том, могут ли игроки НФЛ опускаться на колено во время государственного гимна.

Кроме того, издание Daily Beast, ссылаясь на неназванные источники, сообщило в среду, что существующая в Facebook группа «Объединенные мусульмане Америки» (United Muslims of America) является фейковым аккаунтом, связанным с российским правительством, и что она использовалась для продвижения ложных утверждений об американских политиках, включая кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Группа закупала рекламу в Facebook для охвата целевой аудитории, рассказывая о политических мероприятиях, направленных на мусульман, сообщает Daily Beast.