Суд в США обвинил гражданина России в отмывании денег

Большое жюри присяжных в Калифорнии предъявило обвинения в отмывании денег гражданину России, которого подозревают в организации биржи криптовалют.

Об этом сообщило министерство юстиции США.

Александр Винник был арестован в Греции во вторник.

Его подозревают в том, что он управлял виртуальной площадкой обмена криптовалют и использовал ее для отмывания денег, в то числе средств, полученных в результате взлома другой биржи криптовалют, Mt. Gox, которая впоследствии закрылась, говорится в сообщении министерства юстиции.