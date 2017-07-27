Суд в США обвинил гражданина России в отмывании денег

Александра Винника подозревают в отмывании похищенной криптовалюты через управляемую им виртуальную биржу
Большое жюри присяжных в Калифорнии предъявило обвинения в отмывании денег гражданину России, которого подозревают в организации биржи криптовалют.
Об этом сообщило министерство юстиции США.
Александр Винник был арестован в Греции во вторник.
Его подозревают в том, что он управлял виртуальной площадкой обмена криптовалют и использовал ее для отмывания денег, в то числе средств, полученных в результате взлома другой биржи криптовалют, Mt. Gox, которая впоследствии закрылась, говорится в сообщении министерства юстиции.
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