Норвежцы полагают, что нашли место падения российского вертолета

Норвежские спасатели полагают, что им удалось обнаружить место падения российского вертолета, который пропал у берегов архипелага Шпицберген.

На борту вертолета находилось 8 человек.

«Мы обнаружили пятна горючего и поднимающиеся на поверхность пузырьки воздуха», – сказал глава координационного центра спасателей Торе Хонгсет.

Однако совестный поисковый центр отметил, что обломки самого вертолета пока не найдены.

На место предполагаемого крушения вертолета отправлена мини-подлодка с дистанционным управлением, с помощью которой можно будет проверить, действительно ли под водой находится вертолет.

Тем временем, по словам спасательной службы, поиски выживших будут продолжаться.

Вертолет был оборудован спасательными плотами.

Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пятеро членов экипажа и трое пассажиров – российские граждане. Об исчезновении вертолета Ми-8 стало известно в четверг.

Трое пассажиров были сотрудниками Арктического и антарктического научно-исследовательского института, сообщается в заявлении МЧС.

Вертолет летел из заброшенного поселения Пирамида в порт Баренцбург, однако, как было подтверждено впоследствии, упал в океан в нескольких километрах от пункта назначения.