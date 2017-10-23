10-й ежегодный независимый Фестиваль русскоязычного документального кино в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошел десятый ежегодный независимый Фестиваль русскоязычного документального кино. Его главным организатором является старейшее периодическое издание русской диаспоры «Новый Журнал». В фестивале приняли участие более двадцати документальных фильмов режиссеров из США, России, Польши, Армении, Латвии, Швеции и Израиля. Главный приз фестиваля достался фильму Веры Кричевской и Михаила Фишмана «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове.

Вера Кричевская, режиссер, рассказывает: «Этот фильм не про сегодня. Этот фильм про то, как мы к сегодня пришли. Или докатились, если говорить другим языком. В фильме нет закадрового текста. Там вообще, как авторов, нет нас с Мишей. Но мы попытались так выстроить нарратив, архивные материалы, художественные средства, чтобы пройти этот путь и прийти сегодня туда, куда мы пришли».

В категории «Свободный мир» был отмечен фильм американского документалиста Джима Брауна и продюсера Дага Йегера «Free to Rock» о советских рокерах как культурном и политическом явлении. Зрители фестиваля, жившие в СССР в 70-е годы, на экране узнавали тех, чья музыка ощущалась ими как ветер свободы в застойной авторитарной стране.

Даг Йегер, продюсер и со-сценарист фильма «Free to Rock» убежден, что рок-н-ролл стал одним из факторов, которые способствовали падению советской империи. «В фильме вы видели, что Горбачев поддержал эту идею, и Джимми Картер ее поддержал. И бывший генерал КГБ Олег Калугин. Мы делали фильм двенадцать лет, а эти интервью взяли уже к концу съемок. Эти люди в первый раз говорили о том, как западная культура ослабляла коммунистическую систему», - рассказал продюсер.

В этом году в фестивальной программе акцент был сделан на социально-политические работы. По мнению Марины Адамович, куратора Фестиваля, это доказывает, что «вся мировая кинодокументалистика повернулась в сторону социальной проблематики». «Стоит об этом задуматься, и не только документалистам», – считает Адамович.

Фестиваль остался верен своей десятилетней традиции: рассказывать истории русскоязычной диаспоры. Одна такая замечательная история – это фильм «Фотография на память», портрет известного балетного критика и фотографа Нины Аловерт. Рассказывают, что, когда один из ее друзей, Михаил Барышников, остался на Западе, из Нью-Йорка ей позвонил танцор и хореограф Александр Минц. Шел 1974 год, разговоры из-за границы прослушивало КГБ. Зная об этом, Нина сказала тогда: «Пожалуйста, передай Мише, что мы его любим, что мы его не предали, что он замечательный, что он необыкновенный!» Через минуту Минц передал трубку Барышникову. Рассказывая эту историю на фестивале, Нина Аловерт не могла сдержать слез.

Режиссер фильма Эдуард Старосельский, давно живущий в Нью-Йорке, надеется, что он будет показан и в России, однако у него есть сомнения. «Я боюсь, что редакционно он не соответствует нынешней политической обстановке. Нина – человек откровенный, ей нечего скрывать и некого бояться. Этим она замечательна и даже прекрасна. И поэтому я боюсь, что там могут возникнуть препоны с контекстом», – считает режиссер.

Препоны возникают и в связи с ухудшением американо-российских отношений: несколько режиссеров из России не смогли получить визы для участия в фестивале. Куратор фестиваля Марина Адамович говорит: «Процессы, которые не имеют никакого отношения к развитию мировой культуры, рикошетом бьют по нам, к сожалению. Поэтому из России на самом деле смог приехать по визе лишь один режиссер».



Нью-йоркские политики фестиваль полностью поддерживают. Стивен Симбровиц, депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк, уверен, что «из-за того, что происходит между правительствами наших стран, сегодня особенно важно продолжать проекты, которые показывают многоплановость наших культур».

А еще на фестивале показали фильмы про русскоязычных поэтов и ученых, про российского наемника, воюющего на Донбассе, про сложности и победы в жизни людей с ограниченными возможностями. Этот фестиваль стал в Нью-Йорке традицией, и уже хочется узнать, какие же фильмы покажут на следующем – одиннадцатом.