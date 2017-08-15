Почему Москва спонсирует Каракас?

МОСКВА – Правительство Венесуэлы в качестве единственного выхода из тяжелейшего экономического положения все чаще обращается к Москве за финансированием, пишет Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По данным СМИ, начиная с 2006 года Россия и Роснефть предоставили Каракасу по меньшей мере $17 миллиардов в виде займов и кредитных линий. Только в августе нынешнего года находящаяся под санкциями госкорпорация Роснефть, которую возглавляет близкий соратник Путина Сечин, предоставила венесуэльской компании PDVSA кредит в размере $6 миллиардов.

Все это происходит на фоне продолжающегося политического и социально-экономического кризиса в Венесуэле, который вполне может привести к падению правительства президента Николаса Мадуро. Так считает, например, заместитель директора Института Латинской Америки Борис Мартынов, сообщает РИА Новости.

По мнению ряда экспертов, без поддержки Москвы режим Мадуро уже рухнул бы. Венесуэльский диктатор держится также за счет жестокого подавления оппозиции, приведшего к многочисленным жертвам.

Как заявил в понедельник находящийся в турне по странам Латинской Америки вице-президент Майк Пенс, США готовы применить всю свою «экономическую и дипломатическую мощь», чтобы способствовать восстановлению демократии в Венесуэле.

«Президент Трамп очень четко дал понять, что мы не будем сидеть сложа руки, пока Венесуэла катится к диктатуре. То, что Венесуэла оказалась на грани потери государственности, угрожает нашей безопасности, процветанию всего нашего полушария и граждан Соединенных Штатов Америки» – сказал Пенс, выступая в Колумбии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Венесуэлы, упомянув среди прочего и возможность военного вмешательства. Каракас счел эти слова «вопиющим актом враждебности».

О ситуации, складывающейся сегодня вокруг взаимоотношений России и Венесуэлы, Русская служба «Голоса Америки» поговорила с партнером консалтинговой компании RusEnergy, аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным.

Виктор Владимиров: Насколько, по-вашему, целесообразны и выгодны денежные вливания России в Венесуэлу?

Михаил Крутихин: Российские операции по кредитованию Венесуэлы в нынешних условиях представляются крайне рискованными. Несколько дней назад в западной печати прошла информация насчет того, что российские власти вкладывают в Венесуэлу деньги, чтобы получить ее нефтяные активы в собственность или в оперативное управление. Но я очень сильно сомневаюсь, что эффективность такой сделки будет высока, поскольку нет никакой уверенности в том, что право на эту собственность будет уважаться новой властью Венесуэлы после совершенно неизбежной – будем говорить прямо – гражданской войны в стране.

Роснефть находится под санкциями, как и часть ее руководителей. И работать им в западном полушарии просто не дадут

Вполне вероятно, что в точности повторится ситуация, наблюдавшаяся в Ираке и других странах, где обязательства предыдущего руководства попросту игнорировались. Поэтому риск здесь чрезвычайно велик и, на мой взгляд, рассчитывать на то, что венесуэльские нефтяные активы будут каким-то образом управляться или переходить в собственность России, не стоит. Более того, эти активы останутся в собственности Роснефти, поскольку, как мы видим, никто из других российских нефтяных компаний не изъявил желания работать в Венесуэле.

Ну, а если это будет в руках Роснефти, то неизбежна напряженность в отношениях между госкорпорацией и естественным рынком для венесуэльской нефти, то есть с США. Роснефть находится под санкциями, как и часть ее руководителей. И работать им в западном полушарии просто не дадут. Если же Роснефть рассчитывает добывать нефть и отправлять ее куда-то еще, то это очень дорогостоящее и неоправданное занятие.

Не исключено, что это может быть так называемое гнездышко на будущее для российских политических деятелей или членов их семей

Ведь для того, чтобы это сделать, необходимо в Венесуэлу отправлять легкую товарную нефть, чтобы разбавлять очень густую нефть местного производства, а потом ее снова гнать на другой конец планеты – в ту же Индию, где Роснефть приобрела нефтеперерабатывающие мощности. Это совершенно неэффективная схема, и при нынешних низких ценах на нефть, которые, думаю, продержатся еще довольно долго, она просто никакой прибыли России не принесет по определению.

В.В.: Тогда ради чего все это затевалось и продолжается?

М.К.: Есть подозрение, что это поддержка режима. Возможно также, что эти деньги пойдут на приобретение каких-то активов, которые будут числиться не за Роснефтью, а за какими-нибудь подставными компаниями, не находящимися под санкциями, реальными собственниками которых выступят неизвестные персоналии. Не исключено, что это может быть так называемое гнездышко на будущее для российских политических деятелей или членов их семей.

И как уже проходило в печати, единственным, кто распоряжается этими средствами, является российский президент в нарушение конституции страны, которая ему такого права не давала

Но надо опять же учитывать, что последний закон США о мерах в отношении Ирана, России и Северной Кореи как раз и предусматривает отдельно выслеживание таких сделок и наказание виновных в сокрытии средств под прикрытием родственников, друзей и так далее. Связь политиков с подобными коррупционными схемами в результате будет выявлена. Так что пользоваться этими средствами не дадут.

В.В.: Путин и Роснефть тесно связаны?

М.К.: Здесь сказать очень трудно, если подразумевать какие-то секретные сделки. Но давайте посмотрим на прямую, открытую схему. Роснефть причитающиеся государству дивиденды перечисляет не в бюджет, хотя бы в то же Росимущество, а в «компанию-прокладку» под названием Роснефтегаз.

Они пропадут для России. Куда они потом поступят, сложно сказать, но для России они пропадут совершенно точно

И как уже проходило в печати, единственным, кто распоряжается этими средствами, является российский президент в нарушение конституции страны, которая ему такого права не давала. Все заработанные госкорпорациями средства находятся в распоряжении правительства, а не президента. Но в данном случае налицо наглое отступление от принципов Конституции. А уж как президент поступает с этими средствами, другое дело. Он ни перед кем не отчитывается.

В.В.: А что произойдет с российскими деньгами в случае дефолта или приостановки платежей Венесуэлой?

М.К.: Они пропадут для России. Куда они потом поступят, сложно сказать, но для России они пропадут совершенно точно. Я не исключаю, что есть какой-то сговор между венесуэльскими и российскими деятелями по схемам «отката». Например, Венесуэле перечисляются какие-то деньги то ли на нефтяные проекты, то ли на приобретение активов, но часть этих средств идет в карман участвующих в схеме политиков.

В.В.: Чего стоят в этом контексте слова Сечина, что Россию никто из Венесуэлы не выгонит?

М.К.: Глупости. Мы уже видели, как все это происходило других странах. Выгонят, еще как.