Российский суд приостановил депортацию журналиста Али Феруза

Суд в Москве приостановил депортацию корреспондента «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) до рассмотрения его жалобы Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ обязал Россию приостановить депортацию Нурматова на фоне опасений правозащитников, что в Узбекистане, гражданином которого он является, он может подвергнуться пыткам.

Во вторник Мосгорсуд изменил решение суда нижней инстанции о выдворении Нурматова в соответствии с вердиктом суда в Страсбурге.

«Приостановить предварительные меры в течение срока разбирательства в ЕСПЧ. В течение этого срока содержать его в Центре временного содержания иностранных граждан», – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС.

Журналист «Новой газеты» бежал из Узбекистана в 2008 году, после того как его пытали и принуждали к сотрудничеству с разведслужбами. Россия неоднократно отклоняла его просьбу о предоставлении убежища.