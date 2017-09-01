Пожарных не пустили на территорию консульства РФ в Сан-Франциско

Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско не пустили пожарных на территорию дипмиссии.

Днем в пятницу внимание жителей близлежащих домов привлекли густые клубы черного дыма, неожиданно повалившие из трубы на крыше здания. Прибывший на вызов пожарный рассчет встретил один из сотрудников дипмиссии, отказавшийся пустить пожарных на территорию консульства. Корреспондент агентства АР, ставший свидетелем раговора, сообщает, что появление клубов дыма дипломат объяснил тем, что сотрудники Генкосульства «сжигают ненужные вещи в камине».

Пресс-секретарь пожарной службы Сан-Франциско Минди Таламадге рассказала, что днем в пятницу в дежурную службу поступил звонок одного из местных жителей, и на место происшествия для проверки был выслан пожарный рассчет.

«Дым был вызван тем, что в консульстве разожгли камин, – сказала она, уточнив, что днем в пятницу температура воздуха в Сан-Франциско составила 35 градусов Цельсия. – Это не было случайностью, они что-то сжигали».

Накануне Госдепартамент объявил о том, что до 2 сентября Россия должна закрыть четыре дипломатических объекта в Соединенных Штатах. В Сан-Франциско должны быть освобождены здание Генерального консульства РФ и резиденция главы дипмиссии. Согласно решению властей США, эти здания не могут быть использованы для работы, связанной с выполнением дипломатических функций.

«Они могут (эти здания) продать, могут обслуживать и охранять», – коротко ответил на вопрос о будущем российской собственности в Сан-Франциско высокопоставленный сотрудник администрации США.