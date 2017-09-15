Как Вильнюс и Варшава относятся к учениям «Запад - 2017»

Вооруженные силы России и Беларуси начали военные учения «Запад - 2017» в четверг, 14 сентября. По официальным данным, в них принимают участие 12 700 военнослужащих.

Известно также, что в совместных стратегических учениях будут задействованы силы и средства Западного военного округ РФ. Поддержку сухопутных подразделений будут осуществлять более 25 летательных аппаратов ВКС России, ВВС и ПВО Республики Беларусь.

Заявлено, что в учениях будет задействовано 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков и 200 орудий, а также 70 вертолётов и самолётов и 10 боевых кораблей Балтийского флота.

Еще на этапе подготовки «Запад - 2017» привлекал повышенное внимание Североатлантического альянса, и в первую очередь – государств, граничащих с Россией и Беларусью.

Накануне начала маневров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, по его мнению, «Запад-2017» не угрожает непосредственно ни одной из стран НАТО.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отметила, что число официально заявленных военнослужащих, задействованных в учениях, сильно занижено.

Ее литовский коллега Раймундас Кароблис считает: «Похоже, что мы испуганы больше, чем этого требует адекватная ситуация… проходят учения и в Польше, идут учения “Аврора” рядом со Швецией – все это привело к тому, что учения “Запад” стали проблемой не только Польши и Балтийских стран, но и всего блока НАТО.

Это крупнейший наш выигрыш», – отметил глава оборонного ведомства республики в интервью литовской радиостанции ЛРТ.

А президент Литвы Даля Грибаускайте не скрывает удовлетворения. Как сообщил портал delfi.lt, Грибаускайте отметила: «Хочу порадоваться, что мы подготовились гораздо лучше, чем во время учений “Запад” в 2009 и 2013 годах… У нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО – больше видеть, больше слышать и больше знать», – отмечает президент Литвы.

Вместе с тем, появились сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин в начале следующей недели может посетить один из этапов учений «Запад – 2017», который будет проходить на территории Ленинградской области.

Конечно, в 2009 и 2013 году в странах Балтии не было никаких батальонов НАТО, а теперь они у нас есть

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по этому поводу выразился: «Это обычная практика. Это наиболее крупные учения. Путин всегда посещает как главнокомандующий один из их этапов».

При этом Песков подчеркнул правомерность России проводить масштабные учения вблизи восточного фланга НАТО: «Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений. Это обычная практика, это право любой страны - проведение подобных учений», – заявил пресс-секретарь президента России.

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с экспертами из тех стран, вблизи границ с которыми Россия и Беларусь проводят самые масштабные за последние годы учения.

«Пристальное внимание за такими учениями обосновано»

Литовский военный аналитик Вайдас Сальджюнас отметил, что и четыре года назад, и восемь лет назад официальный Вильнюс с гораздо меньшим вниманием относился к российско-белорусским маневрам «Запад». А теперь все военнослужащие и сотрудники спецслужб по приказу командования отгуляли отпуска загодя, и к началу сентября уже находились на своем посту.

если вы живете рядом с лесом, вам не следует все время бояться медведя или волка. Но вам нужно знать, что они ходят по лесу и могут сделать то-то, и то-то

«Конечно, в 2009 и 2013 году в странах Балтии не было никаких батальонов НАТО, а теперь они у нас есть. Кроме того, в небе над Балтийским морем, в особенности – над Литвой и Польшей сейчас летает большое количество самолетов – разведчиков», - рассказал Вайдас Сальджюнас.

Эти и другие меры безопасности, по мнению собеседника «Голоса Америки», и дают основания говорить о том, что Литва подготовилась к учениям вблизи своих границ лучше, чем прежде.

Вместе с тем, повышенное внимание к российско-белорусским учебным маневрам не должно восприниматься как паника в литовском обществе, читает Сальджюнас.

«Если постоянно говорить, что учения “Запад” это – подготовка к войне, то это может отрицательно воздействовать на психику. Конечно, есть люди, которые в новостях воспринимают лишь заголовки сообщений. И у них может сложиться превратное впечатление о том, что происходит на самом деле. Поэтому я считаю, что и наш президент, и министр обороны нашли правильные слова для того, чтобы обрисовать ситуацию. Условно говоря, если вы живете рядом с лесом, вам не следует все время бояться медведя или волка. Но вам нужно знать, что они ходят по лесу и могут сделать то-то, и то-то», – приводит сравнение литовский военный аналитик.

Если мы посмотрим и на Польшу, и на страны Балтии, и на Германию, да и на все другие европейские государства, то увидим, что все они очень внимательно следят за сценарием этих учений

И, переходя к конкретике, подытоживает: «Конечно, учитывая то, что с 2014 года происходит в Украине, пристальное внимание за такими учениями обосновано. И потенциал того, что это может повториться – он есть, это реальность. Но в процентном отношении такая вероятность весьма невелика», – считает Вайдас Сальджюнас.

«Россия может воспользоваться сценариями своих военных учений»

Руководитель восточноевропейской программы Польского института международных отношений Анна Мария Дынэр (Anna Maria Dyner) считает, что проблемы безопасности Польши и ее защищенность от военных угроз должны рассматриваться в контексте внешней политики всего блока НАТО.

«Если мы посмотрим и на Польшу, и на страны Балтии, и на Германию, да и на все другие европейские государства, то увидим, что все они очень внимательно следят за сценарием этих учений (“Запад - 2017”), за тем, что происходит на полигонах и Беларуси, и России.

Тем более, если мы вспомним предыдущие учения – 2013 и 2009 года – то становится очевидным, что те сценарии нам что-то подсказывали. А именно – заставляли вспомнить старый лозунг: “Россия граничит с тем, с кем захочет”. И, конечно, из-за этого в Европе есть опасения, особенно в связи с тем, что произошло в Украине», – сказала Анна Мария Дынэр в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Учитывая это, польский эксперт считает вполне обоснованным интерес к учениям «Запад – 2017» со стороны стран, Запад представляющих.

«Я бы не сказала, что в этом интересе присутствует и чувство опасности. Но что-то настораживающее, безусловно, есть. Потому что, анализируя произошедшее в недавнем прошлом, видно, что Россия сможет воспользоваться теми сценариями, которые она отрабатывает во время своих больших военных учений», – добавляет Дынэр.

Эксперт Польского института международных отношений сказала, что в ее стране не проводились социологические исследования относительно того, насколько возросло у поляков чувство защищенности после прибытия в Польшу батальона НАТО.

А вопрос об увеличении натовского контингента в странах Восточной и Центральной Европы будет зависеть, в том числе, и от поведения России. «Нужно понимать, что решение саммитов в Уэльсе и Варшаве о том, чтобы на восточный флаг НАТО прибыли дополнительные батальоны, является всего лишь ответом на то, что делает Россия на своем западном фланге», – заключает Анна Мария Дынэр.