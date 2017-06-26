СМИ: Россия отзывает посла в США Сергея Кисляка

Россия отзывает своего посла в США Сергея Кисляка, который сыграл ключевую роль в истории с российским вмешательством в выборы 2016 года. Об этом сообщил в воскресенье сайт BuzzFeedNews со ссылкой на три анонимных источника.

По данным издания, Кисляк и его семья покинут Вашингтон в следующем месяце, после прощального приема в его честь, который состоится 11 июля в отеле St. Regis Hotel, в двух кварталах от Белого дома.

Ранее сообщилось, что 66-летний Кисляк отправится в Нью-Йорк и возглавит российскую делегацию в ООН. Возвращение на родину ознаменует конец 10-летней работы посла во главе российской дипмиссии в США и сделает его очередной жертвой нарастающего скандала вокруг действий Москвы.

Кисляк – одна из ключевых фигур в расследованиях по российскому делу, которые ведут спецпрокурор и различные комитеты Конгресса.

Двое высокопоставленных представителей администрации Трампа, генпрокурор Джефф Сешнс и советник президента Джаред Кушнер, в прошлом году проводили встречи с Кисляком, о чем не сообщили Конгрессу и федеральным властям. Сешнс в марте отстранился от проводимого Минюстом расследования о российском вмешательстве – отчасти именно из-за контактов с Кисляком, информацию о которых он утаил.

В мае агентство Associated Press сообщило, что Кушнер и Кисляк пытались создать секретный канал связи между США и Россией с применением российского оборудования.

10 мая Трамп встретился с Кисляком и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Овальном кабинете. В ходе этой встрече Трамп дал российским чиновникам некую конфиденциальную разведывательную информацию и похвастался своим решением уволить директора ФБР Джеймса Коми.