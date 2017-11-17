Россия заблокировала резолюцию США по расследованию химических атак в Сирии

Россия в десятый раз с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН по этой ближневосточной стране.

В этот раз Москва наложила вето на проект резолюции, разработанный Соединенными Штатами и призванный возобновить расследование химических атак в Сирии.

Действие совместного мандата ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) истекает в пятницу, 17 ноября.

Наложив вето на американский вариант резолюции, Россия отозвала свой, поскольку он не недополучил необходимой поддержки перед вынесением на голосование.

26 октября эксперты объединенной миссии ООН и ОЗХО распространили доклад, из которого следовало, что за использованием запрещенного нервного агента зарин в ходе авианалета 4 апреля на сирийский город Хан-Шейхун стояли сирийские правительственные силы.

В Москве тогда заявили, что в докладе качестве доказательств используются «ангажированные свидетельства, и российской стороне нужно провести подробный анализ этого документа».

Для утверждения резолюции на продление совместного мандата ООН и ОЗХО необходимо девять голосов, а также, чтобы ни один из постоянных членов Совбеза ООН – и США, Франция, Россия, Великобритания и Китай – не наложили вето на предложенный документ.

Проект резолюции поддержали 11 стран. Россия и Боливия проголосовали против, а Китай и Египет воздержались.

В результате атаки 4 апреля на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибли около 90 человек, в том числе женщины и дети.

Вскоре после атаки США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда, по данным разведки США, вылетели сирийские бомбардировщики, нанесшие химический авиаудар.