Россия заблокировала резолюцию США по расследованию химических атак в Сирии

В десятый раз с момента начала гражданской войны в Сирии Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН по этой ближневосточной стране
Россия в десятый раз с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН по этой ближневосточной стране.
В этот раз Москва наложила вето на проект резолюции, разработанный Соединенными Штатами и призванный возобновить расследование химических атак в Сирии.
Действие совместного мандата ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) истекает в пятницу, 17 ноября.
Наложив вето на американский вариант резолюции, Россия отозвала свой, поскольку он не недополучил необходимой поддержки перед вынесением на голосование.
26 октября эксперты объединенной миссии ООН и ОЗХО распространили доклад, из которого следовало, что за использованием запрещенного нервного агента зарин в ходе авианалета 4 апреля на сирийский город Хан-Шейхун стояли сирийские правительственные силы.
В Москве тогда заявили, что в докладе качестве доказательств используются «ангажированные свидетельства, и российской стороне нужно провести подробный анализ этого документа».
Для утверждения резолюции на продление совместного мандата ООН и ОЗХО необходимо девять голосов, а также, чтобы ни один из постоянных членов Совбеза ООН – и США, Франция, Россия, Великобритания и Китай – не наложили вето на предложенный документ.
Проект резолюции поддержали 11 стран. Россия и Боливия проголосовали против, а Китай и Египет воздержались.
В результате атаки 4 апреля на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибли около 90 человек, в том числе женщины и дети.
Вскоре после атаки США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда, по данным разведки США, вылетели сирийские бомбардировщики, нанесшие химический авиаудар.
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