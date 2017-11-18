Россия не допустила продолжения расследования в Сирии

Россия воспользовалась правом вето, чтобы не допустить принятия резолюции Совета Безопасности ООН о продлении на месяц сроков проведения международного расследования химических атак в Сирии. Проект этой резолюции был представлен Японией.

Днем ранее Россия таким же образом заблокировала внесенный США проект резолюции о возобновлении расследования.

Мандат на работу группы экспертов, известной как названием «Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия и ООН по расследованию использования химоружия в Сирии», созданной Советом Безопасности ООН в 2015 году, истек в пятницу.

Эта группа пришла к выводу, что 4 апреля войска Башара Асада использовали отравляющий газ зарин для атаки на мирное население в Хан-Шейхуне, а также несколько раз использовали хлорин в качестве оружия. ИГИЛ использовал горчичный газ для атаки в Умм-Хоше.

Белый дом заявил, что эти действия России демонстрируют, что «Москва не ценит жизней жертв (химических атак)».

С начала гражданской войны в Сирии, союзник Башара Асада – Россия – 11 раз воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать различные действия Совета Безопасности ООН.