CNN: Россия использовала Pokemon Go для вмешательства в американскую политику

Мобильное приложение Pokémon Go использовалось в российской кампании вмешательства в американскую политику, сообщает канал CNN.

Как утверждает телеканал, игра Pokémon Go использовалась в рамках кампании под названием Don't Shoot Us (Не стреляйте в нас), которая предположительно была запущена российской «фабрикой троллей», «Агентством интернет-исследований», и проводилась также в Facebook, Twitter и на других платформах.

Кампания позиционировалась как часть движения за права афроамериканцев Black Lives Matter.

Организаторами кампании, по видимости, были связанные с Россией структуры, целью которых было разжигание расовых противоречий путем привлечения внимания к случаям жестокого обращения полиции с афроамериканцами, сообщает CNN.

На странице кампании в Tumblr организаторы призывали пользователей участвовать в конкурсе в Pokémon Go, собирая покемонов в местах, где происходили случаи насилия со стороны полиции, а затем называть их в честь жертв.

«Судя по изображениям, которые нам предоставил канал CNN, очевидно, что наши игровые активы были присвоены и неправомерно использованы в рекламных целях третьими сторонами без нашего разрешения», – заявила компания Niantic, создатель Pokémon Go.

«Важно отменить, что Pokémon GO как платформа не использовалась и не может использоваться для обмена информации между пользователями, так что наша платформа никоим образом не использовалась. В рамках этого "конкурса" предлагалось делать снимки экрана и делиться ими в других соцсетях, а не в нашей игре. Niantic обдумает свою реакцию по мере появления дополнительной информации», – говорится в заявлении компании.

По данным CNN, страница кампании в Facebook была удалена после того, как выяснилось, что она связана с «Агентством интернет-исследований». Аккаунты в Instagram и Twitter также закрылись, а канал в YouTube продолжает работать.

Тем временем комитет по разведке Палаты представителей в среду сообщил, что планирует обнародовать рекламные материалы, размещенные в Facebook заказчиками из России во время предвыборной кампании 2016 года.