Reuters: Россия шпионила за сотрудниками штаба Макрона через Facebook

Агенты российской разведки ранее в этом году пытались шпионить за избирательным штабом президента Франции Эммануэля Макрона, с помощью подставных аккаунтов в социальной сети Facebook.

Об этом сообщили американский конгрессмен и два других источника, знакомых с ситуацией.

Для слежки за сотрудниками предвыборного штаба Макрона и другими людьми из окружения центристского лидера было создано около 25 аккаунтов, сообщили источники.

Макрон одержал сокрушительную победу над ультраправой националисткой Марин Ле Пен и другими оппонентами в ходе двухраундовых выборов, которые завершились в мае.

В рамках кампании по шпионажу российские агенты выдавали себя за друзей друзей соратников Макрона, пытаясь по крупицам получить от них личную информацию, сообщили все три источника.

Сотрудники Facebook заметили эти действия во время первого тура президентских выборов и отследили инструменты, которыми в прошлом пользовалось Главное разведывательное управление России (ГРУ), сообщили источники, выступавшие на условиях анонимности.

В апреле Facebook сообщил, что предпринял меры против фейковых аккаунтов, распространявших дезинформацию о выборах во Франции. Но о попытках проникновения в социальные сети соратников Макрона ранее не сообщалось.

Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы во Франции путем хакерских атак и организации утечек электронной переписки и документов.

Американские разведслужбы сообщили Reuters в мае, что к этому причастны хакеры, связанные с российским правительством, но у них не было убедительных доказательств того, что атаки проводились по распоряжению Кремля.

Facebook подтвердил Reuters, что выявил шпионские аккаунты во Франции и деактивировал их.

Представители компании проинформировали членов комитетов и сотрудников Конгресса о своих выводах.

Участники этих бесед также сообщили, что число аккаунтов в Facebook, закрытых во Франции за распространение пропаганды или спама, достигло 70 тысяч, что гораздо больше 30 тысяч, о которых компания сообщила в апреле. Facebook не оспаривает эти данные.