США и Россия представили в ООН проекты резолюций по химатакам в Сирии

Соединенные Штаты и Россия представили в ООН противоречащие друг другу проекты резолюций о продлении работы экспертов по химоружию в Сирии.

В октябре Россия заблокировала предложенную США резолюцию о продлении мандата экспертов из ООН и ОЗХО на один год.

Новые резолюции, с которыми ознакомилось в четверг агентство Associated Press, предусматривают продление мандата объединенного Совместного механизма по расследованию (СМР), но на совершенно разных условиях.

Резолюция США подчеркивает доверие к миссии ОЗХО и СМР, «в то время как они проводят свои расследования, как считают необходимым для выполнения своего мандата», и продлевает мандат СМР, истекающий 17 ноября, на два года.

Российская резолюция предусматривает продление мандата на полгода, до 16 мая 2018 года. В тексте отмечается необходимость дальнейших улучшений работы механизма и обновления мандата СМР.

Россия в своей резолюции призывает СМР как можно скорее направить следственную группу в Хан-Шейхун и Шайрат, а также пересмотреть свои оценки и выводы.