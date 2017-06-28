Опрос: Россияне видят главную угрозу в США и Украине

Многие считают главными союзниками страны Китай, Беларусь и Казахстан
Значительное число россияне считают, что главная угроза безопасности их страны исходит от США и Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.
Согласно опросу, 63 процента россиян, считают, что главная угроза военного нападения на Россию исходит от США, а 31 процент видят потенциального агрессора в Украине.
Далее в списке потенциальных противников идут блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), террористическая группировка «Исламское государство» (4%), Сирия (3%) и Германия (3%).
Согласно данным опроса, союзническую поддержку россияне ожидают преимущественно от Китая (41%), Белоруссии (25%) и Казахстана (18%).
Однако 10 процентов заявили, что в случае военного нападения у России вообще не будет союзников.
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