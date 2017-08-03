Россия намерена «отстаивать интересы» перед лицом санкций США

Россия заявила о намерении отстаивать и защищать свои интересы после утверждения Соединенными Штатами нового пакета санкций в отношении страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с таким заявлением в Амурской области на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкциях.

Закон предусматривает новые ограничения для американских компаний, сотрудничающих с российскими нефтяными и газовыми компаниями, а также кодифицирует санкции, введенные экс-президентом Бараком Обамой в ответ на российское вмешательство в прошлогодние выборы.

«То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений», - сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон фактически объявил России торговую войну и что сторонам «предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах».

Однако Песков отказался непосредственно комментировать высказывания премьер-министра.

«Я не имею полномочий комментировать заявления председателя правительства», - указал он.