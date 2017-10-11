Россия не исключает сокращения дипмиссии США до примерно 300 человек

МИД России не исключает, что потребует от США сократить дипломатический персонал в России до 300 человек или менее.

Об этом сообщил в среду начальник Отдела Северной Америки в министерстве Георгий Борисенко, которого цитирует агентство «РИА Новости».

В июле Москва в продолжение дипломатического конфликта потребовала от США сократить численность дипломатического и технического персонала, работающего в России, примерно на 60 процентов, до 455 человек.

Цифра в 455 человек совпадала с общим числом российских дипломатов, работающих в США, включая российских граждан, работающих при ООН в Нью-Йорке, заявил Борисенко информагентству.

По словам Борисенко, летнее решение, при котором учитывались сотрудники российского представительства при ООН, было проявлением доброй воли, и Москва может не учитывать их при определении паритета между сторонами.

«Раз [американцы] это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже», – сказал он.