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Россия не исключает сокращения дипмиссии США до примерно 300 человек

МИД России

Глава отдела МИД Борисенко заявил, что Москва проявила добрую волю, потребовав сократить размер дипмиссии лишь до 455 человек

МИД России не исключает, что потребует от США сократить дипломатический персонал в России до 300 человек или менее.

Об этом сообщил в среду начальник Отдела Северной Америки в министерстве Георгий Борисенко, которого цитирует агентство «РИА Новости».

В июле Москва в продолжение дипломатического конфликта потребовала от США сократить численность дипломатического и технического персонала, работающего в России, примерно на 60 процентов, до 455 человек.

Цифра в 455 человек совпадала с общим числом российских дипломатов, работающих в США, включая российских граждан, работающих при ООН в Нью-Йорке, заявил Борисенко информагентству.

По словам Борисенко, летнее решение, при котором учитывались сотрудники российского представительства при ООН, было проявлением доброй воли, и Москва может не учитывать их при определении паритета между сторонами.

«Раз [американцы] это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже», – сказал он.

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