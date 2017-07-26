Россия считает, что США делают шаг «в направлении уничтожения перспектив нормализации»

Соединенные Штаты делают шаг «в направлении уничтожения перспектив нормализации отношений» между двумя странами, которые и без того осложнены в свете событий в Украине, Сирии и конфликта вокруг российской дипломатической собственности.

Такую точку зрения высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после голосования в Палате представителей конгресса США, которая подавляющим большинством голосов высказалась за принятия нового пакета санкций в отношения России.

Законопроект ограничивает возможности президента США Дональда Трампа ослаблять санкции против России в связи с ее вмешательством на последних президентских выборах.

Документ также предусматривает введение новых санкций.

Положения о новых надзорных полномочиях Конгресса были внесены в законопроект после переговоров республиканцев и демократов и процедурных задержек, которые продолжались более месяца.

Новый законопроект поддержали 419 членов Палаты представителей, и только 3 проголосовали против. Документ также включает санкции против Ирана и Северной Кореи.

«Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла, – сказал Рябков в интервью правительственному информагентству ТАСС. – Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией».

Рябков, который недавно посетил Вашингтон для переговоров в Госдепартаменте, считает, что принятие законопроекта Палатой представителей – это осознанный выбор врагов России, которые, как он выразился, «совсем распоясались и не знают удержу в своем раже».

«Соответственно, мы так и будем воспринимать сегодняшнюю Америку. Вашингтон – источник опасности, – сказал заместитель министра. – Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно».

Заместитель министра иностранных убежден, что законопроект о санкциях быстро получит одобрение в американском Сенате, не предупредил, что со стороны России последует быстрый ответ.

«Десятки раз говорили о том, что без ответа эти действия не останутся», – сказал он.

Однако пока неясно, как быстро законопроект окажется в Белом доме и ляжет на стол президента Трампа, который может подписать его или наложить вето.

Сенатом только что погрузился в дебаты о реформировании системы здравоохранения, что происходит в последние дни перед летними отпусками законодателей, которые хотят разобраться с делами перед отъездом из Вашингтона.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий со своей стороны заявил, что «антироссийский маховик, запущенный еще администрацией Обамы, продолжит крушить все на своем пути».

«Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. При этом возможности дипломатических маневров для развязки гордиева узла в диалоге РФ – США снижаются до крайне малой степени», – подчеркнул глава комитета.

Между тем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предупредил, что теперь дальнейшая деградация сотрудничества между Россией и США становится неизбежной.

«Судя по монолитному голосованию в Палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации, – написал он на своей странице в Facebook. – Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда».

Косачев считает, что реакция РФ должна быть «не симметричной, но болезненной для американцев».

Сенатор убежден, что напряженность в двусторонних отношениях с США теперь сохранится надолго, и поэтому РФ необходимо выстраивать отношения с остальным миром.

«Свет клином на США совершенно точно не сошелся», – подчеркнул он.

Заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич со своей стороны предупредил, что ужесточение американских санкций может начать новую «холодную войну».

«Думаю, что сейчас нет смысла говорить, каким конкретно будет наш ответ на введение новых санкций против России, - сказал Клинцевич. - Ясно одно: в случае вступления в силу данного закона - и президент США должен понимать это - российско-американское взаимодействие по решению важнейших международных проблем, в том числе и по противодействию международному терроризму, будет крайне затруднено, если вообще возможно».