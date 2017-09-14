Россия сожалеет о решении США отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского»

Российское посольство в США заявило, что этот шаг отдаляет перспективы восстановления двусторонних отношений
Решение американского правительства отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского» вызывает сожаление и отдаляет перспективы восстановления двусторонних отношений, заявило посольство России в США.
Администрация президента Дональда Трампа распорядилась, чтобы все правительственные ведомства удалили из своих компьютерных сетей продукты «Касперского».
В Вашингтоне обеспокоены, что базирующаяся в Москве компания подвержена влиянию Кремля, и использование ее антивирусных программ может угрожать национальной безопасности.
«Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества», – говорится в заявлении российского посольства, которое было опубликовано в среду вечером.
В заявлении также содержится призыв рассмотреть российское предложение о создании совместной группы по вопросам в сфере кибербезопасности.
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