Россия сожалеет о решении США отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского»

Решение американского правительства отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского» вызывает сожаление и отдаляет перспективы восстановления двусторонних отношений, заявило посольство России в США.

Администрация президента Дональда Трампа распорядилась, чтобы все правительственные ведомства удалили из своих компьютерных сетей продукты «Касперского».

В Вашингтоне обеспокоены, что базирующаяся в Москве компания подвержена влиянию Кремля, и использование ее антивирусных программ может угрожать национальной безопасности.

«Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества», – говорится в заявлении российского посольства, которое было опубликовано в среду вечером.

В заявлении также содержится призыв рассмотреть российское предложение о создании совместной группы по вопросам в сфере кибербезопасности.