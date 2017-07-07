США, Россия и Иордания договорились о перемирии на юго-западе Сирии

Россия, США и Иордания пришли к соглашению о поддержке режима прекращения огня, сообщило в пятницу новостное агентство Иордании Petra. Договор о перемирии вступит в силу в воскресенье.

Со ссылкой на слова представителя правительства Мухаммеда Момани Petra сообщило, что, «основываясь на достигнутых в Аммане соглашениях, режим прекращения огня будет установлен вдоль контактной линии между сирийскими правительственными войсками и их союзниками с одной стороны и повстанцами – с другой».

Ранее, представитель Соединенных Штатов заявил, что США, Россия и страны региона достигли соглашения о прекращении огня на юго-западе Сирии.