Россия ожидает установления «рабочего диалога» с США

Россия ожидает что в результате предстоящей встречи в Гамбурге президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет установлен «рабочий диалог», который необходим для решение многочисленных мировых проблем.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который вместе с тем отметил, что стороны могут не иметь достаточно времени для глубинного обсуждения всех насущных проблем.

«Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это», – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о предстоящем саммите, который намечен на 7 июля.

Существуют «ожидания того, чтобы установился рабочий диалог, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов, проблем, которая растет день ото дня», – добавил пресс-секретарь Кремля.

Песков указал, что на встрече с Трампом Путин повторит российскую позицию о необходимости выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта в Украине.

Однако он выразил сомнение, что регламентом саммита предусмотрено достаточно времени для детального обсуждения украинского вопроса.

«Вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, предтече и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», – сказал Песков.

Соединенные Штаты считают, что Украина стала жертвой российской агрессии и требуют возвращения Киеву аннексированного Крыма.+

«Вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины», – продолжил Песков.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявлял, что США не хотели бы быть «связанными по рукам» условиями минских соглашений и не исключил поиска урегулирования в Украине за их рамками. Однако он не привел подробностей.

Песков также заявил, что лидеры РФ и США могут обсудить возможность взаимодействия двух стран в Сирии в интересах борьбы с терроризмом.

«По Сирии я думаю, что (будут обсуждаться) сирийское урегулирование, астанинский процесс, наверное, вопросы возможного взаимодействия России и Америки и – в случае готовности и на это со стороны США – в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом», – указал представитель Кремля.

Он не исключил, что темой обсуждения могут также стать «перспективы внутрисирийского урегулирования», но не привел подробностей.