Россия наложила вето на резолюцию ООН о расследовании химических атак в Сирии

Россия во вторник наложила вето на резолюцию ООН о продлении мандата по расследованию химических атак в Сирии.

Расследование проводится командами экспертов из ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), составляющих Объединенный следственный механизм. Россия проголосовала за роспуск комиссии в тот момент, когда она готовится представить отчет об апрельской атаке на населенный пункт Хан-Шейхун, которую предположительно совершило сирийское правительство.

Мандат следственного механизма истекает в середине сентября, а отчет планируется представить до четверга.

Россия заявила, что хочет обсудить отчет, прежде чем голосовать по продлению мандата, а постоянный представитель страны Василий Небензя безуспешно попытался отложить голосование.

Небензя обвинил других членов ООН в попытках «пригвоздить одну страну к позорному столбу».

«То, что сегодня происходит, дурно пахнет», – сказал он.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что российское вето «в очередной раз» показало, что Москва хочет стоять на стороне «диктаторов и террористов, которые применяют это оружие».

«Отвергнув продление работы Объединенного следственного механизма – независимого и чисто технического органа, – Россия четко дала понять, что ее не волнует прекращение применения химического оружия в мире», – сказала Хейли.

В результате атаки в Хан-Шейхуне погибли не менее 87 человек. Атака вызвала возмущение мирового сообщества и спровоцировала военный ответ со стороны США, нанесших авиаудары по сирийской авиабазе, откуда осуществлялась химатака.

В прошлом месяце эксперты ООН заявили, что у них есть доказательства того, что атака была произведена сирийскими воздушными силами. Россия эти обвинения отвергает и настаивает, что причиной химатаки, скорее всего, встал взрыв бомбы на земле.