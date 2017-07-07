Россия отказалась поддержать проект заявления Совета безопасности ООН по КНДР

Россия отказалась поддержать проект заявления Совета Безопасности ООН, осуждающий ракетный запуск в КНДР, поскольку в подготовленном США документе ракета названа межконтинентальной баллистической, с чем Москва не согласна, сообщают дипломаты.

Заявления Совбеза должны быть одобрены всеми 15 членами.

Российская делегация в ООН заявила, что предлагала внести правки в проект документа. Пока неясно, будут ли США вести дальнейшие переговоры с Россией в попытке достичь консенсуса по заявлению.

Отказ Москвы считать северокорейские ракеты ракетами дальнего действия идет вразрез с планами Вашингтона, который хочет добиться принятия в ООН новых санкций в отношении КНДР. Постпред США Никки Хейли в среду заявила, что планирует предложить новые меры в ближайшие дни.

Москва заявила, что считает запущенную во вторник ракету ракетой средней дальности, Китай же ракету не идентифицировал.