Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН

Он заменит Виталия Чуркина, который скончался в феврале в Нью-Йорке
Президент России назначил заместителя министра иностранных дел Василия Небензю на пост постоянного представителя России при ООН.
Указ президента Владимира Путина об этом назначении опубликован в четверг на сайте Кремля.
«Назначить Небензю Василия Алексеевича постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, США, и представителем РФ в Совете Безопасности ООН», - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел России.
Небензя заменит посла Виталия Чуркина, который скончался в феврале в Нью-Йорке.
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