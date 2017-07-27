Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН

Президент России назначил заместителя министра иностранных дел Василия Небензю на пост постоянного представителя России при ООН.

Указ президента Владимира Путина об этом назначении опубликован в четверг на сайте Кремля.

«Назначить Небензю Василия Алексеевича постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, США, и представителем РФ в Совете Безопасности ООН», - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил Небензю от должности заместителя министра иностранных дел России.

Небензя заменит посла Виталия Чуркина, который скончался в феврале в Нью-Йорке.