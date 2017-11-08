Кремль считает, что разрыв отношений между Россией и Украиной усложнит ситуацию

Россия убеждена, что возможное решение Украины о разрыве дипломатических отношений с Москвой нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию на юго-востоке Украины.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если такое решение будет принято на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное – это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России», – сказал Песков.

Он отметил, что, по мнению Москвы, в Киеве «в последние годы принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны».

Ранее СМИ сообщили, что в законопроект о реинтеграции Донбасса, который рассматривается в Верховной раде Украины, якобы внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Однако глава комитета рады по вопросам безопасности Сергей Пашинский отрицал, что подобные поправки вносились на рассмотрение депутатов.