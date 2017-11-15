США: контингент ООН в Украине должен иметь широкий мандат на обеспечение мира

По итогам встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, в ходе которой обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, Госдепартамент США выступил с разъяснением ряда аспектов позиции Соединенных Штатов по ситуации в Украине.

«Мы поддерживаем нормандских партнеров в их усилиях по имплементации Минских соглашений, – подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.– Мы по-прежнему считаем, что идея размещения миротворческого контингента ООН в Украине заслуживает рассмотрения в качестве меры защиты украинских граждан, вне зависимости от языка, этнической и религиозной принадлежности, при соблюдении уважения к суверенитету Украины и в качестве пути к восстановлению территориальной целостности Украины.

Такой контингент должен иметь широкий мандат на обеспечение мира и безопасности по всей зоне конфликта, включая международный мониторинг украинской стороны российско-украинской границы, во избежание углубления и укоренения разногласий, существующих внутри Украины».

«В предстоящие дни и недели мы будем консультироваться с Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы выработать единое понимание масштабов и мандата любой подобной миссии», – отметила пресс-секретарь Госдепартамента.

Мы открыты для инициатив, которые позволят нам продвинуться к полной имплементации данных (Минских) соглашений, – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства США.

«Соединенные Штаты не предоставляют (Украине) оборонительные вооружения, но и не исключают такой возможности», – напомнила Нойерт.