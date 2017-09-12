Москва и Анкара договорились о поставках С-400

МОСКВА – Москва и Анкара договорились о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию и подписали соответствующий контракт. Об том во вторник, 12 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Как явствует из документа, Россия готова к реализации проекта. Детали соглашения не приводятся. При этом подчеркивается, что поставка «отвечает геополитическим интересам Российской Федерации».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщало, что Турция готова заплатить 2,5 млрд долларов за два комплекса С-400, которые могут поставить в течение 2018 года. Таким образом, сделка станет крупнейшей военной закупкой Турции вне НАТО. Кроме того, по условиям соглашения еще два комплекса будут произведены непосредственно для поставок в Турции в 2019 году.

Проблема заключается в том, насколько системы (принятые на вооружение) в НАТО совместимы с российскими?

ЗРК С-400 «Триумф», который, как утверждают российские эксперты, не имеет аналогов в мире, предназначен для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты.

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис предупредил Анкару, что закупка турецкими властями российских ЗРК С-400 противоречит стандартам Атлантического альянса. При этом руководитель Пентагона уточнил, что Турция имела полное право принимать подобное решение.

«Проблема заключается в том, насколько системы (принятые на вооружение) в НАТО совместимы с российскими? – пояснил Джеймс Мэттис. – Они никогда не будут совместимы».

Президент Реджеп Эрдоган настаивает на том, что Турция имеет неотъемлемое право приобретать оружие, военное оборудование и технику для укрепления обороны страны.

такая закупка – признак того, что Турция берет некую дистанцию по отношению к коллективному Западу и даже по отношению к военно-политическому блоку НАТО

Несколько лет назад Анкара уже пыталась договориться о приобретении подобных систем с Москвой и Пекином, но переговоры были сорваны из-за жесткой позиции НАТО.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Константин Макиенко считает, что поставки таких систем, как тактические истребители и системы ПВО большой дальности действия – это, прежде всего, политика и «индикатор внешнеполитической ориентации страны».

«Поэтому, я думаю, что такая закупка – признак того, что Турция берет некую дистанцию по отношению к коллективному Западу и даже по отношению к военно-политическому блоку НАТО, – констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Кстати, это не новый феномен. Напомню, что два или три года назад формально на турецком тендере на РЛС большой дальности выиграл китайский комплекс. Контракт так и не был заключен. Но уже тогда тенденция на некоторое дистанцирование Турции от Запада наметилась, и сейчас это находит свое подтверждение».

Вместе с тем Константин Макиенко по-прежнему остается настроенным скептически по поводу сделки. По его словам, контракт еще не означает поставку, и все может быть отыграно назад. Также он затруднился сказать, в чем в данном случае заключается геополитический интерес России.

«Коммерческий интерес я здесь вижу, – подчеркнул эксперт. – А по поводу геополитики – вопрос к тем, кто жонглирует этим словом, не прочитав не единой строки из трудов Хаусхофера и Маккиндера (германский исследователь Карл Хаусхофер и британский географ и политик Хэлфорд Маккиндер, считающиеся классиками геополитической науки – В.В.), и, возможно, даже этих фамилий не слышали. Вот пусть они и объясняют, в чем здесь состоят геополитические интересы России».

Что касается военной составляющей, то Турция обеспечивает свою ПВО в основном авиацией, и, в принципе, закупка четыре дивизионов С-400 – не панацея от всех бед

При этом замдиректора АСТ заметил, что в случае, если проект будет доведен до конца – во что он до сих пор поверить не может – сделка станет «тектоническим сдвигом на рынке вооружений». Как ему представляется, после такого сдвига в плане развития российско-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере будет «возможно уже все».

В свою очередь, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, военный обозреватель Антон Мардасов думает, что здесь все надо рассматривать в комплексе.

«Безусловно, стоит обратить внимание на то, что переговоры (о поставках С-400) происходят в момент обострения турецко-американских отношений, – напоминает он. – В основном из-за того, что США поддерживают в борьбе с «ИГ» отряды боевого крыла партии “Демократический союз”, которую Турция рассматривает как террористическую организацию, аффилированную с Рабочей партией Курдистана. Конечно, Анкара здесь демонстрирует свою независимость, хотя понятно, что Турция всегда была весьма своеобразным членом Североатлантического альянса».

По оценке обозревателя, для России подобная сделка в нынешней геополитической ситуации тоже выгодна – и в политическом плане, и в плане демонстрации того, что она может поставлять вооружение даже членам НАТО.

С-400 первым закупил Китай, и надо сначала этот контракт выполнять. Поэтому турки комплексы скоро не получат

«Что касается военной составляющей, то Турция обеспечивает свою ПВО в основном авиацией, и, в принципе, закупка четыре дивизионов С-400 – не панацея от всех бед, – утверждает он. – По сути, это может обеспечить только защиту столицы и некоторых стратегических объектов типа той же АЭС «Аккую» («Белый колодец»)».

Турция недавно сообщила о решении возобновить строительство «Аккую». По данным СМИ, на создание атомной станции Москва выделила Анкаре кредит в размере 20 млрд долларов сроком на 30 лет.

С точки зрения Антона Мардасова, несмотря на то, что сделке сопутствует много конъюнктурного торга, это еще не значит, что Анкара не заинтересована в покупке С-400.

«Другое дело, что этот процесс небыстрый, – уточнил он. – В любом случае С-400 первым закупил Китай, и надо сначала этот контракт выполнять. Поэтому турки комплексы скоро не получат. Что касается передачи технологий, то это вызывает очень много вопросов. Собственно, организовывать производство для выпуска двух дивизионов (комплекса) не имеет смысла. А чтобы Анкара на основе закупленных технологий смогла создать что-то свое, потребуется масса денег и главное – времени».

Эксперт также предположил, что вряд ли стоит ожидать серьезного военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой.

«У Турции хорошо развито собственное военное производства. Они разрабатывают ракетные комплексы, у них есть аналог (российского) «Искандера», свои беспилотные средства и танки. И с точки зрения судостроения у них большие компетенции и мощности. Но Турция важна для России как контролер проливов, и Москве выгодно поддерживать и развивать отношения с Анкарой. Однако я не думаю, что это выльется в стратегическое партнерство», – резюмировал он.

А все разговоры про возможный выход Турции из НАТО Антон Мардасов назвал риторикой, поскольку это не в интересах Анкары.